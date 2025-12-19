  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

بارش ۶۳ میلیمتری باران در لنده

یاسوج-مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از بارش ۶۳ میلی متری باران در شهر لنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش‌های اخیر استان کهگیلویه وبویراحمد تا ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این مرکز تاکنون در لنده ۶۳، ستنگان ۶۲ برف ۱۷، دشتروم ۵۷.۵، سراسیاب یوسفی ۵۹، فیلگاه ۵۱، درغک ۴۸، منصور خانی، کاکان ۴۸، گنجگون ۴۲.۵، آبمورد لوداب ۴۰، موشمی زیلایی ۴۰، بوستان ۳۹، قلعه رئیسی ۳۸.۵، کالوس ۳۸.۵، برم سبز ۳۸، دیشموک ۳۷، چیتاب ۳۶.۵، سی سخت ۳۶.۳، لیکک ۳۶.۳، سیرون شبلیز ۳۴.۷، باشت جهاد ۳۴، مارگون ۳۴، دیل ۳۳، باشت خودکار ۳۲.۳، قلعه دختر ۳۲، لیشتر ۳۱.۸، لیراب ۳۱، سرابتاوه ۳۰ برف، سوق ۳۰، امامزاده علی ۳۰ بارید.

همچنین در دهدشت ۲۸.۹، چرام خودکار ۲۷.۷، وزگ ۲۷.۵ برف ۲ سانتی متر، چیتاب ۲۶.۵ برف ۱۰ سانتی متر، یاسوج دولت آباد ۲۵.۲، لوداب ۲۵، تل گاه ۲۴، یاسوج فرودگاه ۲۳.۸، پاتاوه ۲۳، کریک ۲۲، تنگ رواق ۲۱، گنجه‌ای ۲۰.۵، امامزاده جعفر ۲۰.۵، گنجگون ۲۰، دوگنبدان ۱۷.۴، چرام ۱۷، سراب ننیز ۱۶، ماهور باشت ۱۴ و سینه نمک ۹ میلی متر باران بارید.

در شهرها و مناطق مارگون ۱۰، یاسوج فرودگاه ۲، کریک ۷، گنجه‌ای ۲، گنجگون ۹، سرابتاوه ۷، امامزاده علی ۲۵ میلی متر، کاکان ۲۸، سی سخت ۶ و دشتروم ۲۰، سیرون شبلیز ۱۹ سانتی متر برف بارید.

