اعلام میزان بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش‌های اخیر استان تا ساعت ۶:۳۰ چهارشنبه ۲۶ آذر را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این مرکز در فیلگاه ۳۱، لنده ۲۱، برم سبز ۲۰، جاورده ۱۹.۵، دشتروم ۱۸.۵، دلی خمسیر ۱۸، باشت جهاد ۱۷، ستنگان ۱۷، لیشتر ۱۶، پراشکفت ۱۶، لیراب ۱۵، سرآبتاوه ۱۴، قلعه رئیسی ۱۳، بوستان ۱۳، سیرون شبلیز ۱۳ برف 17cm، دهدشت ۱۱.۸، مارگون ۱۱ برف 3cm، دیل ۱۱ و سوق ۱، میلیمتر باران بارید.

همچنین در دیشموک ۱۰، ماهورباشت ۱۰، یاسوج دولت آباد ۹.۸، چیتاب ۹.۷، باشت خودکار ۹.۶، پاتاوه ۹، سرآسیاب یوسفی ۹، منصورخانی کاکان ۹، یاسوج فرودگاه ۸.۲، سپیدارمرکزی ۸.۱ برف 2cm، کالوس ۷.۵، گنجه‌ای ۷.۵، تنگ رواق ۷، سرآب ننیز ۷، سینه نمک ۷، لیکک ۶.۹، چرام خودکار ۶.۳، کریک ۶، سی سخت ۵.۸، ده برآفتاب ۵.۵، دوگنبدان ۴.۸، ممبی ۸، چرام ۳.۵ و زگ ۳ میلی متر باران بارید.