استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد.

در مراسم استقبال رسمی آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان از مسعود پزشکیان، ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس سران دو کشور اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

پس از مراسم استقبال رسمی، دیدار دوجانبه رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور قزاقستان آغاز و در ادامه نیز نشست مشترک هیئت‌های عالیرتبه دو کشور برگزار خواهد شد.