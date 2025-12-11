  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از پزشکیان

استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از پزشکیان

مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور قزاقستان از رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد.

در مراسم استقبال رسمی آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان از مسعود پزشکیان، ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس سران دو کشور اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

پس از مراسم استقبال رسمی، دیدار دوجانبه رئیس جمهور کشورمان و رئیس جمهور قزاقستان آغاز و در ادامه نیز نشست مشترک هیئت‌های عالیرتبه دو کشور برگزار خواهد شد.

کد خبر 6685431
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها