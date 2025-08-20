استقبال رسمی لوکاشنکو از پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور کشورمان که به دعوت رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی به این کشور سفر کرده است، صبح امروز در محل کاخ ریاست جمهوری، از سوی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی از مسعود پزشکیان، پس از نواخته شدن سرود ملی ۲ کشور و سان دیدن از یگان تشریفات، رؤسای جمهور، اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

پس از مراسم استقبال، رؤسای جمهور دیدار دوجانبه خواهند داشت و سپس به اتفاق نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ۲ کشور را مدیریت کرده و در پایان، پس از حضور در مراسم امضای اسناد همکاری فیمابین، در نشستی مطبوعاتی، نتایج رایزنی‌های خود را تشریح می‌کنند.