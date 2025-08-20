  1. سیاست
  2. دولت
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

استقبال رسمی لوکاشنکو از پزشکیان

استقبال رسمی لوکاشنکو از پزشکیان

رئیس جمهور بلاروس از رئیس جمهور کشورمان رسما استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور کشورمان که به دعوت رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی به این کشور سفر کرده است، صبح امروز در محل کاخ ریاست جمهوری، از سوی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی از مسعود پزشکیان، پس از نواخته شدن سرود ملی ۲ کشور و سان دیدن از یگان تشریفات، رؤسای جمهور، اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

پس از مراسم استقبال، رؤسای جمهور دیدار دوجانبه خواهند داشت و سپس به اتفاق نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ۲ کشور را مدیریت کرده و در پایان، پس از حضور در مراسم امضای اسناد همکاری فیمابین، در نشستی مطبوعاتی، نتایج رایزنی‌های خود را تشریح می‌کنند.

کد خبر 6565914
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها