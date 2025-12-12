  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۳

گلی: ورزشکاران خراسان‌شمالی در پارا مچ‌اندازی امارات درخشیدند

گلی: ورزشکاران خراسان‌شمالی در پارا مچ‌اندازی امارات درخشیدند

بجنورد- مربی خراسان‌شمالی تیم ملی پارا مچ‌اندازی از درخشش دو ورزشکار استان در بازی‌های پاراآسیایی امارات خبر داد و گفت: عملکرد نخستین حضور استان امیدوارکننده بود.

میثم گلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو ورزشکار رشته پارمچ‌اندازی خراسان‌شمالی در نخستین حضور این رشته در بازی‌های پاراآسیایی خوش درخشیدند و توانستند عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا بگذارند.

وی با اشاره به حضور نگین علی‌آبادی و امیرحسین قاسم‌نژاد در ترکیب تیم ملی افزود: علی‌آبادی موفق به کسب مدال برنز شد و قاسم‌نژاد نیز در دو بخش به مقام‌های پنجم و ششم دست یافت که این نتایج برای نخستین حضور استان ارزشمند است.

گلی ادامه داد: خراسان‌شمالی در رشته‌های قدرتی ظرفیت بالایی دارد و اگر حمایت‌ها ادامه یابد این ورزشکاران می‌توانند در آینده در میادین آسیایی و جهانی بدرخشند.

مربی خراسان‌شمالی تیم ملی با تأکید بر کمبود امکانات ورزشی در استان گفت: خراسان‌شمالی نسبت به استان‌های برخوردار، مانند خراسان رضوی، با محدودیت بیشتری روبه‌روست و لازم است اداره‌کل ورزش و جوانان نگاه ویژه‌ای به این رشته داشته باشد تا مچ‌اندازی نیز مانند جودو و کشتی به جایگاه شایسته خود برسد.

