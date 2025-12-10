سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بودجه فرهنگی کشور باید به سمت کارآمدسازی و هدفمند شدن حرکت کند؛ زیرا امروز فرهنگ نه یک بخش تزئینی، بلکه ستون امنیت و سلامت اجتماعی است.

وی افزود: اگر قرار است در حوزه‌هایی چون آموزش، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت هویت ملی و مدیریت نسل جوان موفق باشیم، باید منابع فرهنگی به‌صورت عادلانه و متناسب با مأموریت‌ها توزیع شود.

نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش بزرگی از هزینه‌های فرهنگی به‌صورت مستقیم به حفظ سلامت روان جامعه مرتبط است، گفت: وقتی دستگاه فرهنگی دچار کمبود بودجه است، نخستین حلقه‌ای که آسیب می‌بیند، سلامت اجتماعی مردم است؛ بنابراین هرگونه کاهش در این ردیف‌ها، در نهایت هزینه سنگینی به نظام سلامت و جامعه تحمیل می‌کند.

پاکمهر ادامه داد: امروز کشور با موضوعات فرهنگی پیچیده و چندلایه مواجه است؛ از چالش‌های فضای مجازی گرفته تا تغییر الگوهای رفتاری نسل جوان. این شرایط ایجاب می‌کند که دولت نگاه پیشگیرانه و محتوایی به فرهنگ داشته باشد و صرفاً نگاه هزینه‌محور نداشته باشد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صدا و سیما، مراکز آموزشی، سازمان‌های فرهنگی و مجموعه‌های تولید محتوا با هزینه‌های ثابت و اجتناب‌ناپذیر روبه‌رو هستند، اظهار کرد: اگر این نهادها بخواهند در میدان جنگ نرم نقش‌آفرینی کنند، باید ابزار، بودجه و پشتوانه مناسب در اختیارشان باشد؛ در غیر این صورت، عقب‌ماندگی در حوزه فرهنگ قطعی است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: مجلس از این موضوع عبور نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که ردیف‌های فرهنگی تضعیف شود و هرگونه کاهش بودجه فرهنگی، به معنای فاصله گرفتن از حکمرانی مؤثر فرهنگی است.

وی تأکید کرد: ما در مجلس معتقدیم سرمایه‌گذاری فرهنگی در بلندمدت باعث کاهش هزینه‌های امنیتی، درمانی و اجتماعی می‌شود و بنابراین لازم است دولت از رویکرد «هزینه‌نگری» عبور کرده و فرهنگ را به‌عنوان سرمایه راهبردی ببیند.

پاکمهر در پایان گفت: تقویت بودجه فرهنگی یک ضرورت ملی است و مجلس در این مسیر همراه مردم و مدافع کارآمدسازی دستگاه‌های فرهنگی خواهد بود.