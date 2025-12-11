  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

اجرای طرح زوج و فرد در تهران لغو شد

اجرای طرح زوج و فرد در تهران لغو شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از لغو اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی پور ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، افزود: با توجه به مصوبات مرتبط با اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، اجرای این طرح از امروز پنج شنبه ۲۰ آذر ماه تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

موسوی پور در ادامه افزود: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست می‌شود همچون روزهای گذشته در مدیریت ترددهای شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنند.

سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: به رغم پایان طرح اجرای زوج و فرد برخورد جدی پلیس با خودروهای دودزا و ابطال مجوز معاینه فنی وسایل نقلیه دود زا کماکان ادامه دارد.

کد خبر 6685510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 7
      پاسخ
      یک روز برای رفت و آمد بچه ها به مدرسه ماشین نبردم، اتوبوس و تاکسی که نبود، بعد از کلی سرگردانی و تعطیل کردن کار خودم تاکسی اینترنتی گرفتم ۳۵۰ هزار تومان هزینه دادم!!! طرح زوج و فرد تجاوز به حقوق شهروندان است
      • R...z IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        9 8
        کرایه واقعیش همینه تا الان مفت میرفتی
    • حسن IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 0
      پاسخ
      شما فکر می کنی تا الان مفت می رفته مگه چه خبره
    • احمد IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 1
      پاسخ
      یعنی چی طرح زوج و فرد ، پول بیمه و عوارش و کرایه های گرون رو کی میده ؟ به هیچ عنوان این طرح نباید اجرا بشه
    • داود FR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چرا دوست دارید با آرامش مردم بازیکنی همش استرس
    • احمدخانی IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      الان جریمه اش آمد!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها