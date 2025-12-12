خودروهای دیزلی فرسوده یکی از کانون های اصلی آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در تشریح وضعیت آلودگی‌های متحرک و سهم خودروهای دیزلی در آلودگی کلان‌شهرها با استناد به آخرین آمارهای سازمان محیط‌زیست اظهار کرد: معمولاً خودروهای دیزلی بیشترین سهم را در تولید آلایندگی دارند و در این میان، بخش قابل توجهی از ناوگان شهرداری‌ها نیز دیزلی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا برخورد با این خودروها در دستور کار پلیس قرار دارد یا خیر، گفت: فرقی نمی‌کند؛ تمام گروه‌های مختلف ناوگان حمل‌ونقل تحت کنترل پلیس هستند، اما یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که بخشی از خدمات شهری، مانند حوزه پسماند و جمع‌آوری زباله، توزیع آرد، توزیع سوخت و حتی انتقال بخشی از مصالح ساختمانی توسط همین ناوگان انجام می‌شود.

وی افزود: باید بدانیم تبعات هر تصمیم چه خواهد بود؛ بنابراین ابتدا باید یک ناوگان جدید، آماده، قابل و کارآمد وارد چرخه خدمات شهری شود تا بتوانیم خودروهای دیزلی فرسوده را جمع‌آوری کنیم. تا زمانی که این ناوگان تأمین نشده، تنها می‌توان این خودروها را موظف کرد حداقل اقدامات را انجام دهند؛ از جمله رفع نقص‌ها و استفاده از کاتالیست‌ها و تجهیزاتی که بخشی از آلایندگی را کاهش می‌دهد.

سردار حسینی ادامه داد: الزام‌گذاری در این حوزه و اعمال استانداردها وظیفه سازمان محیط زیست است؛ هم نظارت و هم اجرا باید توسط این سازمان و با همکاری بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها انجام شود. بنابراین صرفاً ابزار پلیسی پاسخگوی شرایط امروز نیست و نیازمند اقدام‌های ریشه‌ای‌تر هستیم.

سردار حسینی یکی از چالش‌های جدی آلودگی هوا را وضعیت موتورسیکلت‌ها دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها در سطح فرسودگی قرار دارند و باید برای آن‌ها تعیین تکلیف شود. تا زمانی که این موضوع حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت کیفیت هوا بهبود جدی پیدا کند.

وی در جمع‌بندی تأکید کرد: یک بسته کامل از اقدامات باید همزمان اجرایی شود تا بتوانیم منتظر بهبود واقعی شرایط آلودگی هوا باشیم؛ از نوسازی ناوگان خدمات شهری گرفته تا ارتقای استاندارد خودروها و توسعه حمل‌ونقل عمومی. ابزار پلیسی فقط یک بخش کوچک از این مجموعه است.