راهور: طرح زوج و فرد در تهران ۵۸ درصد ترافیک را کاهش داد

سردار سید ابوالفضل موسویپور در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید برخورد با خودروهای آلاینده همزمان با افزایش آلودگی هوای پایتخت خبر داد و گفت: مصوبات کارگروه آلودگی هوا برای همه دستگاهها لازمالاجراست و پلیس نیز موظف به برخورد با تخلفات خودروهای آلاینده است.
وی با اشاره به استقرار تیمهای پلیس راهور در ۱۰۰ میدان مهم سطح شهر افزود: خودروهای متخلف شناسایی و با آنها برخورد قانونی میشود. حتی خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند اما شرایط لازم را از دست دادهاند، با دسترسی به سامانه «سیمفا» وزارت کشور در محل ابطال میشوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ارائه آماری از ابطال معاینه فنی خودروها اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون معاینه فنی ۳۷ خودرو در محل ابطال شده و طی دو هفته اخیر که آلودگی هوا شدت یافته، نزدیک به ۷۰۰ دستگاه خودرو نیز معاینه فنی خود را از دست دادهاند.
موسویپور درباره اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل گفت: این طرح امسال با همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور اجرایی شد و خودروهای متخلف علاوه بر دریافت پیامک، با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی اعمال قانون میشوند. اجرای این طرح موجب کاهش ۵۰ تا ۵۸ درصدی تراکم و ترافیک نسبت به روزهای عادی شده است.
وی همچنین از اعمال محدودیت تردد کامیونها در هسته مرکزی شهر خبر داد و افزود: مأموریت کامیونها در این محدوده متوقف شده و حتی در ساعات شب نیز اجازه تردد ندارند و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت میگیرد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد کارگروه آلودگی هوا تصریح کرد: هماهنگی و همکاری دستگاهها در کنار اجرای طرحهای پیشبینیشده، تأثیر ملموسی در کاهش آلودگی و ترافیک پایتخت داشته است.
