به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح پنجشنبه با حضور در شهر کلاته خیج از برگزاری کارگاه آموزش تسهیلگری با محوریت حفاظت مشارکتی جوامع محلی در این شهر خبر داد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این رویداد تحقق نقش مردم در حفاظت محیط زیست است.

وی با اشاره به سرآغاز آموزش تسهیل گران بومی، افزود: با توانمندسازی نیروهای محلی و آموزش فنون روز تسهیلگری، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم و تشکل‌های مردمی را در حفاظت از محیط‌زیست فراهم می‌شود.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختارهای منسجم مردمی، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند پشتوانه‌ای برای اداره کل قلمداد شود.

یوسف پور پیشنهاد ساماندهی تشکل‌های محیط‌زیستی استان در دو شبکه شرق و غرب را داد و تصریح کرد: این موضوع ظرفیت ارزشمند کنشگران سراسر استان را به صورت هدفمند و هماهنگ در خدمت مدیریت مشارکتی محیط‌زیست قرار می‌دهد.

وی افزود: بسیاری از کنشگران حاضر توان نقش‌آفرینی در سطح ملی را دارند و شکل‌گیری این شبکه‌ها می‌تواند آنان را در مدیریت مشارکتی محیط‌زیست در استان و کشور پویاتر کند.