  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

تداوم آموزش‌های محیط زیستی در کلاته‌خیج شاهرود

شاهرود- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزش تسهیلگری در شهر کلاته‌خیج خبر داد و تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، برگزاری این دوره‌های آموزشی تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح پنجشنبه با حضور در شهر کلاته خیج از برگزاری کارگاه آموزش تسهیلگری با محوریت حفاظت مشارکتی جوامع محلی در این شهر خبر داد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این رویداد تحقق نقش مردم در حفاظت محیط زیست است.

وی با اشاره به سرآغاز آموزش تسهیل گران بومی، افزود: با توانمندسازی نیروهای محلی و آموزش فنون روز تسهیلگری، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم و تشکل‌های مردمی را در حفاظت از محیط‌زیست فراهم می‌شود.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختارهای منسجم مردمی، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند پشتوانه‌ای برای اداره کل قلمداد شود.

یوسف پور پیشنهاد ساماندهی تشکل‌های محیط‌زیستی استان در دو شبکه شرق و غرب را داد و تصریح کرد: این موضوع ظرفیت ارزشمند کنشگران سراسر استان را به صورت هدفمند و هماهنگ در خدمت مدیریت مشارکتی محیط‌زیست قرار می‌دهد.

وی افزود: بسیاری از کنشگران حاضر توان نقش‌آفرینی در سطح ملی را دارند و شکل‌گیری این شبکه‌ها می‌تواند آنان را در مدیریت مشارکتی محیط‌زیست در استان و کشور پویاتر کند.

