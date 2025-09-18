  1. استانها
توانمندسازی مدیران تشکل‌های محیط زیستی دشتستان

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: دومین کارگاه تسهیلگری «توانمندسازی مدیران تشکل‌های محیط زیستی و مدیران خانه‌های محیط زیست» در برازجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی استان بوشهر در حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی کشور، اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ۷۰۷ کیلومتر خط ساحلی، جنگل‌های منحصربه‌فرد حرا، و تنوع زیستی غنی، نیازمند مشارکت حداکثری جامعه محلی در برنامه‌های حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، افزود: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه پایدار و ارتقای سطح دانش و توانمندی مدیران تشکل‌های محیط زیستی طراحی شده است تا بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی، اثربخشی فعالیت‌های حفاظتی را افزایش دهیم.

ضرورت توجه به موضوع توانمندسازی مدیران و فعالان زیست محیطی

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این نشست با اشاره به اهمیت مشارکت گروه‌های مردمی و تشکلهای غیردولتی در حوزه حفاظت از محیط زیست گفت: ما با درک ضرورت توجه به موضوع توانمندسازی مدیران و فعالان زیست محیطی گروه‌های مردمی در استان بوشهر، اهتمام جدی در برگزاری منظم و منسجم سلسله کارگاه‌های تسهیلگری مساله یابی مشارکتی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر کرده‌ایم و این کارگاه در شهرستان دشتستان به عنوان دومین کارگاه برگزار می‌شود.

حیدر فقیه؛ با قدردانی و تقدیر از فعالیت گسترده و منظم فعالان زیست محیطی در شهرستان دشتستان، از حمایت خانم سعیده مهدی زاده؛ مدیر پژوهش سرای متقین برازجان جهت برگزاری جلسات و نشست‌های محیط زیستی تقدیر کرد.

عضویت بیش از ۲۸ سازمان مردم‌نهاد در شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان بوشهر

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی، منابع طبیعی و توسعه پایدار استان بوشهر، در بخش آموزشی کارگاه به تبیین مفاهیم بنیادین مشارکت‌های مردمی پرداخت و مدل‌های مختلف مشارکت در حوزه محیط زیست را تشریح کرد.

رضا پرتوی سنگی، با اشاره به سابقه فعالیت تشکل‌های محیط زیستی در استان، خاطرنشان کرد: شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان بوشهر با عضویت بیش از ۲۸ سازمان مردم‌نهاد، طی سال‌های اخیر توانسته است در حوزه‌های آموزش محیط زیست، پایش آلودگی‌ها، احیای اکوسیستم‌ها و توسعه گردشگری پایدار، اقدامات مؤثری انجام دهد.

اهمیت رویکرد مساله یابی مشارکتی

جامعه‌شناس، نویسنده و مدرس دانشگاه، در بخش تخصصی کارگاه، با رویکردی علمی-کاربردی، کارگاه مشارکتی طراحی پروژه و شناسایی مسائل زیست‌محیطی را اجرا کرد.

اسماعیل حسام مقدم، در تشریح اهمیت رویکرد مساله یابی مشارکتی بیان کرد: مشارکت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان از مرحله شناسایی و تعریف مسئله تا طراحی راه‌حل، اجرا و پایش، نقش فعال داشته باشند، تشکل‌های محیط زیستی باید با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مشارکتی، به عنوان حلقه واسط میان جامعه و نهادهای دولتی عمل کنند.

تسهیلگر کارگاه با بیان برخی از سرفصل‌های آموزشی کارگاه گفت: مواردی مانند آشنایی با قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به فعالیت تشکل‌های محیط زیستی، مبانی نظری و عملی مشارکت‌های مردمی، تکنیک‌های جلب مشارکت جوامع محلی و توانایی مساله یابی مشارکتی در حوزه محیط زیست از آن جمله هستند.

اسماعیل حسام مقدم در انتها افزود: در دومین گام برای برگزاری سلسله نشست‌های ماهیانه توانمندسازی تشکلهای غیردولتی محیط زیست در استان بوشهر، سراغ مساله شناسی این انجمن‌ها و تمرین مشارکت در چگونگی شکل دهی به مسائل زیست محیطی در شهرستان دشتستان اقدام شد.

وی گفت: کارگاه توانمندسازی تشکلهای غیردولتی و خانه‌های محیط زیستی شهرستان دشتستان (نشست دوم- شهر برازجان) با روش مساله یابی مشارکتی و با تشکیل پنج گروه شکل گرفت.

وی بیان کرد: مسائلی مانند شناسایی گیاهان بومی مستعد و کاشتن در فضای سبز و طبیعت دشتستان (بوم-پارک)، اصلاح الگوی کشت کشاورزی در دشت‌های دشتستان (آب و دشتستان)، مدیریت پسماند، مستند نگاری طرح بیمه پلنگ در دشتستان و طرح محیط یار با مشارکت اعضای هر گروه، توصیف و تبیین و تحلیل گردید. در انتها نیز هر گروه به توضیح و دفاع از ایده خود پرداخت و ازطرف حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه یک‌روزه، ۳۰ نفر حضور یافتند و دومین برنامه از سلسله نشست‌های ماهانه توانمندسازی مدیران تشکلهای غیردولتی و خانه‌های محیط زیستی است که به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های محیط زیستی و تقویت نقش آنان در حفاظت از محیط زیست در شهرستان دشتستان برنامه‌ریزی و اجرایی شد.

