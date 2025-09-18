به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی استان بوشهر در حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی کشور، اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ۷۰۷ کیلومتر خط ساحلی، جنگل‌های منحصربه‌فرد حرا، و تنوع زیستی غنی، نیازمند مشارکت حداکثری جامعه محلی در برنامه‌های حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، افزود: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه پایدار و ارتقای سطح دانش و توانمندی مدیران تشکل‌های محیط زیستی طراحی شده است تا بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی، اثربخشی فعالیت‌های حفاظتی را افزایش دهیم.

ضرورت توجه به موضوع توانمندسازی مدیران و فعالان زیست محیطی

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این نشست با اشاره به اهمیت مشارکت گروه‌های مردمی و تشکلهای غیردولتی در حوزه حفاظت از محیط زیست گفت: ما با درک ضرورت توجه به موضوع توانمندسازی مدیران و فعالان زیست محیطی گروه‌های مردمی در استان بوشهر، اهتمام جدی در برگزاری منظم و منسجم سلسله کارگاه‌های تسهیلگری مساله یابی مشارکتی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر کرده‌ایم و این کارگاه در شهرستان دشتستان به عنوان دومین کارگاه برگزار می‌شود.

حیدر فقیه؛ با قدردانی و تقدیر از فعالیت گسترده و منظم فعالان زیست محیطی در شهرستان دشتستان، از حمایت خانم سعیده مهدی زاده؛ مدیر پژوهش سرای متقین برازجان جهت برگزاری جلسات و نشست‌های محیط زیستی تقدیر کرد.

عضویت بیش از ۲۸ سازمان مردم‌نهاد در شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان بوشهر

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی، منابع طبیعی و توسعه پایدار استان بوشهر، در بخش آموزشی کارگاه به تبیین مفاهیم بنیادین مشارکت‌های مردمی پرداخت و مدل‌های مختلف مشارکت در حوزه محیط زیست را تشریح کرد.

رضا پرتوی سنگی، با اشاره به سابقه فعالیت تشکل‌های محیط زیستی در استان، خاطرنشان کرد: شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان بوشهر با عضویت بیش از ۲۸ سازمان مردم‌نهاد، طی سال‌های اخیر توانسته است در حوزه‌های آموزش محیط زیست، پایش آلودگی‌ها، احیای اکوسیستم‌ها و توسعه گردشگری پایدار، اقدامات مؤثری انجام دهد.

اهمیت رویکرد مساله یابی مشارکتی

جامعه‌شناس، نویسنده و مدرس دانشگاه، در بخش تخصصی کارگاه، با رویکردی علمی-کاربردی، کارگاه مشارکتی طراحی پروژه و شناسایی مسائل زیست‌محیطی را اجرا کرد.

اسماعیل حسام مقدم، در تشریح اهمیت رویکرد مساله یابی مشارکتی بیان کرد: مشارکت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان از مرحله شناسایی و تعریف مسئله تا طراحی راه‌حل، اجرا و پایش، نقش فعال داشته باشند، تشکل‌های محیط زیستی باید با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مشارکتی، به عنوان حلقه واسط میان جامعه و نهادهای دولتی عمل کنند.

تسهیلگر کارگاه با بیان برخی از سرفصل‌های آموزشی کارگاه گفت: مواردی مانند آشنایی با قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به فعالیت تشکل‌های محیط زیستی، مبانی نظری و عملی مشارکت‌های مردمی، تکنیک‌های جلب مشارکت جوامع محلی و توانایی مساله یابی مشارکتی در حوزه محیط زیست از آن جمله هستند.

اسماعیل حسام مقدم در انتها افزود: در دومین گام برای برگزاری سلسله نشست‌های ماهیانه توانمندسازی تشکلهای غیردولتی محیط زیست در استان بوشهر، سراغ مساله شناسی این انجمن‌ها و تمرین مشارکت در چگونگی شکل دهی به مسائل زیست محیطی در شهرستان دشتستان اقدام شد.

وی گفت: کارگاه توانمندسازی تشکلهای غیردولتی و خانه‌های محیط زیستی شهرستان دشتستان (نشست دوم- شهر برازجان) با روش مساله یابی مشارکتی و با تشکیل پنج گروه شکل گرفت.

وی بیان کرد: مسائلی مانند شناسایی گیاهان بومی مستعد و کاشتن در فضای سبز و طبیعت دشتستان (بوم-پارک)، اصلاح الگوی کشت کشاورزی در دشت‌های دشتستان (آب و دشتستان)، مدیریت پسماند، مستند نگاری طرح بیمه پلنگ در دشتستان و طرح محیط یار با مشارکت اعضای هر گروه، توصیف و تبیین و تحلیل گردید. در انتها نیز هر گروه به توضیح و دفاع از ایده خود پرداخت و ازطرف حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه یک‌روزه، ۳۰ نفر حضور یافتند و دومین برنامه از سلسله نشست‌های ماهانه توانمندسازی مدیران تشکلهای غیردولتی و خانه‌های محیط زیستی است که به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های محیط زیستی و تقویت نقش آنان در حفاظت از محیط زیست در شهرستان دشتستان برنامه‌ریزی و اجرایی شد.