به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی استان بوشهر در حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی کشور، اظهار داشت: استان بوشهر با برخورداری از ۷۰۷ کیلومتر خط ساحلی، جنگل‌های منحصربه‌فرد حرا، و تنوع زیستی غنی، نیازمند مشارکت حداکثری جامعه محلی در برنامه‌های حفاظتی است.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه پایدار و ارتقای سطح دانش و توانمندی مدیران تشکل‌های محیط زیستی طراحی شده است تا بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی، اثربخشی فعالیت‌های حفاظتی را افزایش دهیم.

ضرورت توجه به موضوع توانمندسازی مدیران و فعالان زیست محیطی

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در آغاز این نشست با اشاره به اهمیت مشارکت گروه‌های مردمی و تشکل‌های غیردولتی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست گفت: ما با درک ضرورت توجه به موضوع توانمندسازی مدیران و فعالان زیست محیطی گروه‌های مردمی در استان بوشهر، اهتمام جدی در برگزاری منظم و منسجم سلسله کارگاه‌های تسهیلگری مساله‌یابی مشارکتی در زمینه محیط‌زیست و منابع طبیعی استان بوشهر نموده‌ایم و این کارگاه در شهرستان‌های شمال استان یعنی گناوه و دیلم به عنوان سومین کارگاه حضوری برگزار می‌شود.

حیدر فقیه افزود: با توجه به استقبال بسیار گسترده فعالان زیست محیطی شهرستانهای گناوه و دیلم، بی شک این استقبال نشان دهنده بلوغ و آگاهی بالای زیست محیطی مردمان این دو شهرستان دارد که همین می‌تواند ظرفیت بالایی برای فعالیت و کنشگری زیست محیطی در سطح استان قلمداد شود.

وی از حمایت همه جانبه رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست گناوه و دیلم قدردانی کرد که این سطح از همدلی و امید را در بین کنشگران عرصه محیط زیست شهرستان‌های خود ایجاد کرده‌اند.

نقش بی بدیل تشکل‌های زیست‌محیطی در حرکت جامعه به سمت توسعه پایدار

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه به عنوان میزبان این کارگاه یک روزه نکاتی را مطرح کرد و گفت: امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که چالش‌های زیست‌محیطی، مرز و کشور نمی‌شناسند.

زینت اسماعیلی افزود: تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب، آلودگی هوا و تخریب زیست‌بوم‌ها، مسائلی هستند که همه ما را به یک مسئولیت مشترک یعنی حفاظت از خانه مشترکمان، زمین، فرا می‌خوانند و نقش تشکل‌های زیست‌محیطی در این مسیر نقشی بی‌بدیل است.

وی گفت: شما حلقه ارتباطی میان مردم، نهادهای مدنی و تصمیم‌سازان هستید، توانمندی شما، همان نیرویی است که می‌تواند حرکت جامعه به سمت توسعه پایدار را سرعت ببخشد.

اسماعیلی افزود: توانمندسازی، تنها به معنای آموزش مهارت‌های مدیریتی یا افزایش منابع مالی نیست بلکه توانمندی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که باور کنیم تغییر از همین لحظه، از همین جمع و از همین قدم‌های کوچک آغاز می‌شود.

وی گفت: از شما دعوت می‌کنم تا با همکاری، هم‌افزایی و نوآوری، الگویی برای مشارکت اجتماعی در حوزه محیط زیست بسازیم، با آموزش عمومی، جلب مشارکت جوانان و استفاده از ظرفیت‌های بومی، می‌توانیم آینده‌ای سبزتر و پایدارتر برای نسل‌های بعدی رقم بزنیم.

وی بیان کرد: امیدوارم این نشست آغازی برای همکاری‌های عمیق‌تر، پروژه‌های گسترده‌تر و تأثیرگذاری بیشتر تشکل‌های زیست‌محیطی در شهرستان گناوه و دیلم باشد.

استقبال حضور و مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیلم نیز در این کارگاه با بیان نکاتی از حضور گسترده و استقبال گرم فعالان و کنشگران زیست محیطی گناوه و دیلم قدردانی کرد و از مدیران خانه سمن‌های شهرستان گناوه جهت میزبانی ارزنده آنها، تقدیر به عمل آورد.

محمد تولیده از اهمیت بسیار بالای برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌هایی برای افزایش مشارکت فعالان محیط زیست در شهرستان‌های شمال استان گفت و خواستار تداوم و استمرار برگزاری این گونه از کارگاه‌های مشارکتی شد و گفت: بی شک حفاظت از محیط زیست و حراست از تنوع زیستی شمال استان بوشهر با مشارکت همه مردم و شهروندان امکان پذیر است و به همین دلیل همواره با کمال میل از حضور و مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست استقبال کرده‌ایم.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان بوشهر با عضویت بیش از ۲۸ سازمان مردم‌نهاد

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی، منابع طبیعی و توسعه پایدار استان بوشهر، در بخش آموزشی کارگاه به تبیین مفاهیم بنیادین مشارکت‌های مردمی پرداخت و مدل‌های مختلف مشارکت در حوزه محیط زیست را تشریح کرد و از ضعف‌ها و چالش‌های مدیریت و اداره سمن‌های زیست محیطی در سطح استان بوشهر گفت.

رضا پرتوی سنگی با اشاره به سابقه فعالیت تشکل‌های محیط زیستی در استان، خاطرنشان کرد: شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان بوشهر با عضویت بیش از ۲۸ سازمان مردم‌نهاد، طی سال‌های اخیر توانسته است در حوزه‌های آموزش محیط زیست، پایش آلودگی‌ها، احیای اکوسیستم‌ها و توسعه گردشگری پایدار، اقدامات مؤثری انجام دهد و با ایجاد بستر و فضای همدلی، مشارکت گسترده و وسیعی از فعالان و کنشگران زیست محیطی استان بوشهر را فراهم آورده است

وی گفت: برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی مدیران و اعضای تشکل‌های غیردولتی محیط زیست در همین راستا ارزیابی می‌شود و از استقبال بسیار خوب فعالان محیط زیست شهرستانهای گناوه و دیلم قدردانی به عمل می آورم.

مساله‌شناسی انجمن‌ها و تمرین مشارکت در چگونگی شکل‌دهی به مساله شناسی زیست محیطی

جامعه‌شناس، نویسنده و مدرس دانشگاه، در بخش تخصصی کارگاه، با رویکردی علمی-کاربردی، کارگاه مشارکتی طراحی پروژه و شناسایی مسائل زیست‌محیطی را اجرا کرد.

اسماعیل حسام مقدم در تشریح اهمیت رویکرد مساله یابی مشارکتی بیان کرد: مشارکت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان از مرحله شناسایی و تعریف مسئله تا طراحی راه‌حل، اجرا و پایش، نقش فعال داشته باشند و تشکل‌های محیط زیستی باید با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مشارکتی، به عنوان حلقه واسط میان جامعه و نهادهای دولتی عمل کنند.

تسهیلگر کارگاه با بیان برخی از سرفصل‌های آموزشی کارگاه گفت: مواردی مانند آشنایی با قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به فعالیت تشکل‌های محیط‌زیستی، مبانی نظری و عملی مشارکت‌های مردمی، تکنیک‌های جلب مشارکت جوامع محلی و توانایی مساله‌یابی مشارکتی در حوزه محیط زیست از آن جمله‌اند.

اسماعیل حسام‌مقدم در انتها افزود: در سومین گام برای برگزاری سلسله نشست‌های ماهیانه توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی محیط زیست در استان بوشهر، سراغ مساله‌شناسی این انجمن‌ها و تمرین مشارکت در چگونگی شکل‌دهی به مساله شناسی زیست محیطی در شهرستان‌های گناوه و دیلم اقدام شد.

وی گفت: کارگاه توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی و خانه‌های محیط زیستی شهرستان‌های شمال استان بوشهر (نشست سوم- شهرستان گناوه و دیلم) با روش مساله‌یابی مشارکتی و با تشکیل پنج گروه شکل گرفت، پروژه‌های مشارکتی مانند ایجاد و راه اندازی مزرعه کاپاریس در روستای بهمنیاری گناوه با همیاری جوامع محلی، پیگیری و ساماندهی طرح محله سبز در یکی از محلات گناوه، آموزش به دانش آموزان با مشارکت زیست محیطی صیادان در مدارس گناوه، برگزاری مناسبات زیست محیطی در مدارس گناوه توسط یک گروه دانش آموزی، ایجاد گروه مشارکتی در زمینه کاشت ۲۰۰ اصله نهال در روستای تنوب دیلم، با مشارکت اعضای هر گروه، توصیف و تبیین و تحلیل شد.

وی بیان کرد: در انتها نیز هر گروه به توضیح و دفاع از ایده خود پرداخت و ازطرف حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت در این کارگاه یک‌روزه، ۵۰ نفر حضور یافتند.

این کارگاه سومین برنامه از سلسله نشست‌های ماهانه توانمندسازی است که به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های محیط زیستی و تقویت نقش آنان در حفاظت از محیط زیست استان بوشهر برنامه‌ریزی شده است.