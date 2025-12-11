به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، با اعلام آمادهباش تیمهای عملیاتی در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۶۱ سازمان هواشناسی گفت: بر اساس اعلام هواشناسی، فعالیت سامانههای بارشی از روز پنجشنبه ۲۰ آذر تا شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تشدید میشود و بخشهای گستردهای از کشور با بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، تگرگ و پدیده مه مواجه خواهند بود.
وی افزود: کاهش محسوس دما از روز جمعه در نیمه غربی کشور پیشبینی شده و این شرایط میتواند اختلال در تردد جادهای و بروز وضعیتهای خطرناک در مسیرهای کوهستانی و گردنهها را به همراه داشته باشد.
به گفته کبادی، مناطق در معرض بیشترین مخاطره مطابق اعلام هواشناسی شامل دامنه و ارتفاعات مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر در روز پنجشنبه؛ نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی فارس و بوشهر در روز جمعه؛ و نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی و کردستان در روز شنبه است.
کبادی اعلام کرد: تیمهای واکنش سریع، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر، تجهیزات پشتیبانی، استانهای در معرض خطر در آمادهباش کامل قرار دارند و پایگاههای امداد و نجات ظرفیت خود را برای پوشش عملیات احتمالی افزایش دادهاند.
وی از مردم خواست نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری بهویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند.
وی تأکید کرد که هموطنان پیش از سفر وضعیت راهها و شرایط جوی را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند، و در صورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.
