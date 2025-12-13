به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌های گروهی از آماده‌باش کامل ۴۰ پایگاه ثابت، سیار و مرکز عملیاتی، شعب و همچنین ۲۰۰ خانه هلال در سطح استان، در پی بارندگی‌های اخیر و احتمال وقوع سیلاب خبر داد.

وی با تأکید بر اولویت پیشگیری در حوادث، تاکید کرد: حتی جریان آب به عمق ۱۵ سانتیمتر می‌تواند تعادل انسان را بر هم زده و کنترل خودرو را مختل کند.

کاوسی افزود: در ۳۰ سانتیمتر آب، اغلب خودروها شناور شده و در ۶۰ سانتیمتر، جریان آب قادر است انواع وسایل نقلیه را با خود ببرد.

وی همچنین به افزایش قابل‌توجه لغزندگی جاده‌ها در بارش‌های اولیه اشاره کرد و گفت: در فصول خشک، روغن خودروها بر سطح جاده‌ها انباشته شده و با اولین باران، لایه‌ای بسیار لغزنده ایجاد می‌کند که رانندگی را پرخطر می‌کند.

مدیرعامل هلال‌احمر خراسان جنوبی اظهار داشت: از شهروندان خواستاریم در این شرایط از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در صورت خروج از منزل، نهایت احتیاط را رعایت کنند.

کاوسی با اعلام آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات، یادآور شد: این تیم‌ها همواره در کنار مردم بوده و در صورت بروز حادثه، آماده ارائه خدمات هستند.

وی با بیان اینکه قطعاً با همکاری و هوشیاری شهروندان می‌توان از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرد، افزود: شماره تماس اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر، در همه ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.