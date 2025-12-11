به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در مراسم تجلیل از امیرسینا بختیاری قهرمان جهانی تکواندو و ورزشکار باشگاه مقاومت بسیج زنجان، ضمن تقدیر از تلاش‌های این قهرمان ارزنده، افزود: قهرمانان ما در رشته‌هایی چون تکواندو نه تنها در میدان‌های جهانی پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورند، بلکه در عرصه فرهنگ و ارزش‌ها نیز الگوهای عزت و افتخار هستند.

وی گفت: دست‌یابی به سکوهای قهرمانی با امکانات کم و محدود نشان‌دهنده روحیه بالای امید و کوشش جوانان استان است و این روحیه باید برای جامعه الگو باشد.

سهندی افزود: وظیفه ورزشکاران قهرمان تنها کسب نشان و مقام نیست بلکه آنها به عنوان الگوهای اجتماعی زیر ذره‌بین نگاه مردم قرار دارند و رفتار، منش و مسئولیت‌پذیری‌شان می‌تواند الهام‌بخش دیگر جوانان باشد.

مسئول باشگاه مقاومت بسیج زنجان و مسئول سازمان بسیج ورزشکاران نیز با تأکید بر اهمیت نقش ورزشکاران در ترویج روحیه پهلوانی و اخلاق ورزشی از دستاوردهای امیرسینا بختیاری به‌عنوان نماد تلاش، ایمان و اراده یاد کردند.

در این آیین با اهدای لوح تقدیر و یادبود از بختیاری قهرمان جهانی تکواندو و مربی او تجلیل شد.