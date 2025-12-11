  1. استانها
فعالیت سامانه بارشی در سطح استان بوشهر تداوم دارد

بوشهر-کارشناس هواشناسی استان بوشهر گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا اوایل وقت روز شنبه، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران پیش بینی می شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که با تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا اوایل وقت روز شنبه، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین موج جدید ناپایداری‌های جوی نیز از روز دوشنبه سطح استان و دریا را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این مدت سواحل استان مواج خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط به ویژه نواحی شمالی و مرکزی استان گاهی بارش باران، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی از ساعات بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر و در هنگام وزش تندباد ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

