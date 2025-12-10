  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

افزایش ابر و بارش های پراکنده در استان بوشهر

افزایش ابر و بارش های پراکنده در استان بوشهر

بوشهر-کارشناس هواشناسی استان بوشهر گفت: با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا اوایل روز شنبه هفته آینده، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران پیش بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا اوایل روز شنبه هفته آینده، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت سواحل استان متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط بویژه نواحی شمالی و مرکزی استان گاهی بارش باران، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی از ساعات بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر و در هنگام وزش تندباد ۱۵۰ تا ۲۱۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6684322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها