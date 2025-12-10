افزایش ابر و بارش های پراکنده در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا تا اوایل روز شنبه هفته آینده، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت سواحل استان متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط بویژه نواحی شمالی و مرکزی استان گاهی بارش باران، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در برخی از ساعات بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر و در هنگام وزش تندباد ۱۵۰ تا ۲۱۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.