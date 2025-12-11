ارغوانی: برزک بیشترین میزان بارش را در شهرستان کاشان داشت

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان کاشان اظهار کرد: این بارندگی‌ها باعث شد که برای اولین بار در پاییز امسال شاهد بارش باران در کاشان باشیم.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته شهر برزک بیشترین میزان بارش را در شهرستان کاشان داشته است، ابراز کرد: ۹ میلی متر طی ۲۴ ساعت گذشته در این شهر باران باریده است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بعد از برزک به ترتیب شهر کامو و چوگان با ۸/۲ میلیمتر و بعد از آن روستای قهرود ۵/۵ میلیمتر بارش باران داشته است.

وی با بیان اینکه در طول شبانه روز کاشان ۰/۴ میلیمتر بارش باران داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: در آران و بیدگل هم شاهد ۰/۷ میلیمتر بارش باران بودیم.