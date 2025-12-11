بازی بیت کوین بین ۹۰ تا ۹۲ هزار دلار 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین دوباره وارد کانال ۹۰ هزار دلاری شد و این در حالیست که روز گذشته قیمت آن بالای ۹۲ هزار دلار بود.

این چندمین بار است که طی روزهای گذشته بازار یک روز در میان مثبت و منفی می‌شود و بیت کوین بین ۸۹ و ۹۰ تا ۹۲ هزار دلار نوسان می‌کند.

بر همین اساس قیمت بیت کوین امروز ۲.۳ درصد نسبت به روز گذشته همین موقع کاهش یافت و به ۹۰ هزار و ۳۶۴ دلار در هر واحد رسید؛ با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین هم به ۱.۸ تریلیون دلار عقب نشینی کرده است.

افت اتریوم بیشتر از بیت کوین بود و با ۳.۳ درصد کاهش هم اکنون ۳ هزار و ۲۰۹ دلار در حال معامله است.

در میان ۱۰ رمرارز مطرح بازار سولانا، دوج کوین و کاردانو افت سنگینی را تجربه کردند به گونه‌ای که سولانا و دوج کوین با بیش از ۵ درصد افت به ترتیب ۱۳۱ دلار و ۰.۱۳۷۹ دلار بین معامله‌گران دست به دست می‌شوند؛ قیمت کاردانو هم نزدیک به ۹ درصد ریخت و ۰.۴۲۴۷ دلار در حال خرید و فروش است.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۹ درصد کاهش یافت و به ۳.۰۷ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۱۵۷ میلیارد دلار در بازار رمزارزها پول جابجا شده که ۷ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲.۶ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.