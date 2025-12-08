  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

رشد دوباره بیت‌کوین؛ سبزپوشی بازار رمزارزها در پی جهش ۲.۸ درصدی

بیت‌کوین با افزایش ۲.۸ درصدی دوباره وارد کانال ۹۱ هزار دلار شد و همراه با اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها، باعث مثبت شدن کلیت بازار رمزارزها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین با رشد ۲.۸ درصدی بار دیگر به کانال ۹۱ هزار دلاری بازگشت. طبق داده‌های «کوین‌مارکت‌کپ»، هر واحد بیت‌کوین اکنون ۹۱ هزار و ۸۱۱ دلار قیمت دارد و ارزش بازار آن به ۱.۸۳ تریلیون دلار رسیده است.

اتریوم نیز با رشد ۳.۳ درصدی عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشت و هر واحد آن در سطح ۳ هزار و ۱۳۶ دلار معامله می‌شود. این افزایش باعث شد اتریوم برنده امروز بازار لقب بگیرد.

در میان آلت‌کوین‌ها نیز سولانا، دوج‌کوین و کاردانو حدود دو درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و به‌ترتیب در محدوده‌های ۱۳۵.۷ دلار، ۰.۱۴۲۳ دلار و ۰.۴۲۹۷ دلار خرید و فروش می‌شوند.

با رشد امروز رمزارزها، ارزش کل بازار جهانی ۲.۲ درصد افزایش یافت و به ۳.۱۲ تریلیون دلار رسید. حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته نیز با جهش ۵۵ درصدی به ۱۱۷ میلیارد دلار رسید که ۵۸ درصد آن مربوط به معاملات بیت‌کوین و ۱۲ درصد مربوط به اتریوم بوده است.

کد خبر 6681850
محمدحسین سیف اللهی مقدم

