تجهیز کارگاه آموزشی در صنایع؛ ایجاد ۲هزار میلیارد تومان مشوق مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سفر به شهرستان شاهرود و در هنگام بازدید از دو کارخانه ذوب آهن و طب پلاستیک بیان کرد: رویکرد دولت چهاردهم به مقوله تولید و تعاون و کارگری، مبتنی بر مسئولیت‌پذیری است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت، حل مسائل و مشکلات است، افزود: تجهیز صنایع برای آموزش نیروی کار متخصص و در نتیجه ارتقای تولید و بهره وری یکی از راهبردهای اقتصادی دولت و این وزارتخانه است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح همنوا که تفاهم نامه‌ای بین این وزارتخانه و وزارت آموزش و پرورش است، تاکید کرد: در این طرح دانش آموزان در کارخانه‌ها و محل واقعی کار آموزش فنی و حرفه‌ای می‌بینند.

میدری با بیان اینکه امروز یکی از بزرگترین معضلات کارخانه‌ها و تولیدگران ما نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر است، گفت: دو هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای تجهیز کارگاه‌های آموزشی برای صنایع سراسر کشورمان در نظر گرفته شده که البته باید تاکید داشت مدیریت این کارگاه‌ها نیز هیئت‌امنایی و در اختیار صنایع و تولیدگران خواهد بود.

وی افزود: کارخانه‌ها در صورتی که کارگاه‌های آموزشی برای خودشان تجهیز و ایجاد کنند، به هر میزانی که هزینه و سرمایه گذاری کرده‌اند از مالیات شأن کسر خواهد شد و این یکی از مشوق‌ها برای تربیت نیروی انسانی ماهر در راستای حل معضل کمبود نیروی کار تولیدی و صنعتی است.