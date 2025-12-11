  1. استانها
افزایش توان تولید سیم و کابل در دامغان؛ برنامه ریزی برای صادرات

دامغان- فرماندار دامغان با اشاره به کلنگ زنی طرح توسعه کارخانه تعاونی و تولیدی سیم و کابل این شهرستان گفت: با راه اندازی فاز دوم، توان تولید سیم و کابل در شهرستان دامغان افزایش می‌یابد.

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تعاونی سیم و کابل شهرستان دامغان امروز مورد بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، تاکید کرد: فاز توسعه این شرکت تولیدی و تعاونی نیز با حضور احمد میدری و دیگر مقامات کشوری و استانی و شهرستان در دامغان آغاز شد.

وی افزود: این واحد تعاونی فعال در حوزه تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف است و با ظرفیت سالانه هفت هزار و ۷۶۰ تن سیم و کابل توانسته تولیدات خوبی را داشته باشد.

فرماندار دامغان با بیان اینکه این شرکت تعاونی از نمونه‌های موفق تعاون و همکاری در این شهرستان محسوب می‌شود، گفت: شرکت تعاونی تولیدی سیم و کابل شهرستان دامغان تاکنون ۱۳۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

نوچه ناسار ادامه داد: این شرکت تولیدی تعاونی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیون دلار صادرات داشته و از واحدهای تأثیرگذار در تأمین نیاز داخلی و حضور در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی افزود: طرح توسعه جدید این تعاونی صادراتی با هدف تولید انواع سیم و کابل آلومینیومی و مسی با ظرفیت سه هزار تن در سال طراحی شده و به ایجاد ۵۰ فرصت شغلی مستقیم منجر خواهد شد.

