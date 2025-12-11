  1. سیاست
پزشکیان از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی بازدید کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار دوجانبه با همتای قزاقستانی، از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی، منطقه عمومی سیردریا و خانات قزاق بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، در حاشیه دیدار دوجانبه رؤسای جمهور ایران و قزاقستان، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، از نمایشگاه اسناد تاریخی مربوط به حضور، تعاملات و مراودات ایرانیان با ساکنان منطقه آسیای مرکزی، حوزه عمومی سیردریا و خانات قزاق بازدید کرد.

این نمایشگاه که با هدف ارائه بخش‌هایی از اسناد تاریخی دولت ایران در حوزه مناسبات فرهنگی، سیاسی و تمدنی با مناطق شرقی و شمال‌شرقی جهان ایرانی برپا شده است، شامل مجموعه‌ای از نسخ خطی، مکاتبات تاریخی، نقشه‌های قدیمی، اسناد دیوانی و گزارش‌های دوره‌ای بود که جایگاه تاریخی منطقه سیردریا و خانات قزاق را در تحولات و رویدادهای روابط دو ملت نشان می‌دهد.

در جریان این بازدید، کارشناسان برگزاری نمایشگاه، توضیحاتی درباره پیشینه حضور ایران در عرصه‌های فرهنگی و اداری آسیای مرکزی، نقش این منطقه در مبادلات تاریخی جاده ابریشم و ارتباطات دیرینه میان مردمان سیردریا و سرزمین‌های ایرانی ارائه کردند. اسنادی از دوره‌های مختلف که بیانگر اشتراکات عمیق زبانی، فرهنگی و اقتصادی میان دو حوزه بود نیز مورد توجه هیئت ایرانی قرار گرفت

