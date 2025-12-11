پزشکیان از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، در حاشیه دیدار دوجانبه رؤسای جمهور ایران و قزاقستان، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، از نمایشگاه اسناد تاریخی مربوط به حضور، تعاملات و مراودات ایرانیان با ساکنان منطقه آسیای مرکزی، حوزه عمومی سیردریا و خانات قزاق بازدید کرد.

این نمایشگاه که با هدف ارائه بخش‌هایی از اسناد تاریخی دولت ایران در حوزه مناسبات فرهنگی، سیاسی و تمدنی با مناطق شرقی و شمال‌شرقی جهان ایرانی برپا شده است، شامل مجموعه‌ای از نسخ خطی، مکاتبات تاریخی، نقشه‌های قدیمی، اسناد دیوانی و گزارش‌های دوره‌ای بود که جایگاه تاریخی منطقه سیردریا و خانات قزاق را در تحولات و رویدادهای روابط دو ملت نشان می‌دهد.

در جریان این بازدید، کارشناسان برگزاری نمایشگاه، توضیحاتی درباره پیشینه حضور ایران در عرصه‌های فرهنگی و اداری آسیای مرکزی، نقش این منطقه در مبادلات تاریخی جاده ابریشم و ارتباطات دیرینه میان مردمان سیردریا و سرزمین‌های ایرانی ارائه کردند. اسنادی از دوره‌های مختلف که بیانگر اشتراکات عمیق زبانی، فرهنگی و اقتصادی میان دو حوزه بود نیز مورد توجه هیئت ایرانی قرار گرفت