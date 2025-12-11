خودرو شوتی با ۱۱۶ میلیون ریال خلافی در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست رئیس پلیس راه استان هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران گشت تیم کنترل نامحسوس پلیس راه استان حین گشت زنی در سطح حوزه و در محور میناب به بندرعباس به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به دلیل تغییر وضعیت و تولید صدای ناهنجار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو متوقف که برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این خودرو در امر قاچاق سوخت فعال بوده و دارای ۱۱۶ میلیون ریال خلافی است.

سرهنگ محمد حق پرست با بیان اینکه خودرو توقیف شده جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد، به عموم رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه خودرویی توصیه کرد: چنانچه وسیله نقلیه آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی می‌باشد، قبل از هر اقدام و استفاده از خودرو نسبت به رفع توقیف آن از مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام کنند.