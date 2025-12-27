به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند روز شنبه در تشریح جزئیات این خبر به رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، حین کنترل محورهای مواصلاتی استان به سه دستگاه خودروی سبک تیزرو (شوتی) مشکوک شده و آن‌ها را متوقف کردند.

کشف لوازم خانگی و مواد خوراکی فاقد مجوز

وی افزود: مأموران پس از توقف خودروها و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف ۳۸ دستگاه لوازم خانگی و تعداد ۲ هزار و ۳۱۷ کارتن مواد خوراکی فاقد مجوز قانونی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با اشاره به اینکه محموله‌های کشف‌شده بدون هرگونه اسناد و مجوز قانونی حمل می‌شدند، تصریح کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله‌ها ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری سه متهم و تشکیل پرونده

سرهنگ سپهوند ادامه داد: در این رابطه سه نفر دستگیر و پرونده قضائی تشکیل شد که متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

هشدار به مخلان نظام اقتصادی

وی در پایان ضمن هشدار جدی به مخلان نظام اقتصادی و قاچاقچیان کالا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی، مراتب را از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.