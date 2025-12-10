خودرو فعال در قاچاق سوخت با ۱۱۳ میلیون ریال خلافی در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست اظهار کرد: مأموران پلیس راه استان حین گشت زنی در سطح حوزه و در یکی از محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف که در بازرسی از خودرو تعداد ۲۸ بشکه آغشته به گازوئیل کشف و برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این خودرو دارای ۱۱۳ میلیون ریال خلافی است.

سرهنگ محمد حق پرست با تاکید به اینکه رعایت نظم و انضباط ترافیکی از جمله مواردی است که آحاد جامعه باید نسبت به آن کوشا بوده و یاریگر پلیس باشند، خاطر نشان کرد: در این رابطه کامیون توقیف شده جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پلیس راه هرمزگان به عموم رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه خودرویی توصیه کرد چنانچه وسیله نقلیه آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی می‌باشد، قبل از هر اقدام و استفاده از خودرو نسبت به رفع توقیف آن از مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام کنند.