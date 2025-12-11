به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه سی امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، گفت: پیش از هر سخنی لازم می‌دانم از تمامی هنرمندان، داوران، دبیر جشنواره و همچنین استاندار، شهردار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تشکر کنم؛ کسانی که صادقانه تلاش کردند تا این جشنواره با کیفیت بالا برگزار شود و سنت ارزشمند آن در همدان استمرار یابد.

وی با اشاره به نقش بنیادین تخیل در هنرهای نمایشی، اظهار کرد: نمایش کودک و نوجوان به شکلی جدی با پدیده تخیل پیوند دارد. کودکان به دلیل قدرت تخیل بالا، جهان را با ذهن و بازی‌های خود بازسازی می‌کنند و نمایش می‌تواند این توان ذهنی را هدایت و تقویت کند. تخیل در کودکان قوی‌تر از بزرگسالان است؛ زیرا کودک با تخیلش زندگی می‌کند. همین توان ذهنی زمینه‌ساز خلق نمایش، داستان‌پردازی و شکل‌گیری تصویر ذهنی است.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس پنج شاخصه مهم را برای نمایش های کودک و نوجوان برشمرد و ابراز کرد: حضور کودکان و نوجوانان در اجراهای تئاتری و ایفای نقش نمایشی، اعتماد به نفس او را تقویت و استرس را کاهش می‌دهد.

احمدی پرورش خلاقیت را از دیگر ویژگی های اینگونه نمایش ها ارزیابی کرده و گفت: نمایش، توان خلاقیت و تخیل کودکان و نوجوانان را تقویت می‌کند و در سبک زندگی آنان اثرگذار است.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تصریح کرد: تقویت قدرت بیان کودکان سومین ویژگی اینگونه نمایش ها است. حضور کودک در فضای دیالوگ و اجرا، مهارت بیان و شیوه ارتباط او را ارتقا می‌دهد.

مشاور عالی وزیر اضافه کرد: آشنایی کودکان با قهرمانان تاریخ و ادبیات از جمله قهرمانان شاهنامه دیگری ویژگی اینگونه نمایشی است که تاب‌آوری، هویت و توان عبور از بحران را در آنان افزایش می‌دهد.

احمدی سپس ایجاد روابط عاطفی و مهارت تعامل در کودکان اشاره کرد و گفت: نمایش با ایجاد تعامل گروهی، روابط عاطفی و اجتماعی مهارت های کودکان را تقویت می‌کند.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: همدان طی این سال‌ها توانمندی خود را در میزبانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ثابت کرده است. اکنون زمان آن رسیده که دبیرخانه دائمی این جشنواره در همدان ایجاد شود تا برنامه‌ریزی‌ها در طول سال و نه فقط چند ماه قبل از برگزاری انجام شود.

وی ادامه داد: سی سال تجربه، بهترین سند برای اثبات شایستگی همدان است. این استان می‌تواند پایگاه دائمی بزرگ‌ترین رویداد تئاتری کودک و نوجوان کشور باشد.

احمدی همچنین پیشنهادی خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مطرح کرد و گفت: هنرمندان همدان به سطح ملی و بین‌المللی رسیده‌اند. لازم است این هنرمندان به معاونت هنری وزارتخانه معرفی شوند تا از حضور آنان در هفته‌های فرهنگی خارج از کشور بهره‌مند شویم؛ جایی که ظرفیت‌های فرهنگی ایران به جهانیان معرفی می‌شود.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: بار دیگر از همه هنرمندان، مدیران و دست‌اندرکاران این جشنواره تشکر می‌کنم. امیدوارم شاهد رشد روزافزون هنر نمایش کودک و نوجوان در کشور باشیم.