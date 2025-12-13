وزیر صمت: تامین خوراک صنایع پتروشیمی نقش مهمی در مزیت تولید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک شامگاه امشب (شنبه) در نشست با انجمن صنایع پتروشیمی، از مراقبت از صنایع پتروشیمی و فولاد به عنوان صنایع ارزآور یاد کرد و گفت: مراقبت از این صنایع توسعهای به عنوان پیشران و تکمیل کننده حلقه زنجیره ارزش ضروری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از عرضه بخشی از ارز صنایع فولاد در تالار دوم گفت و افزود: پتروشیمیها برای پیگیری این روند میبایست مستندات را به بانک مرکزی ارائه دهند تا درخواست آنها برای عرضه در تالار دوم بررسی شود.
اتابک دستور رئیسجمهور درباره معافیت صنایع صادرات محور از محدودیتهای گازی را تعیینکننده دانست و گفت: گاز به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی نقش مهمی در مزیت تولید دارد و در مذاکره با دیگر دستگاههای اجرایی این موضوع بررسی میشود.
نظر شما