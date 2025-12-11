جوان کردکویی رکورد نوجوانان جهان را شکست

سید صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ابوالفضل میرزایی قهرمان مسابقات پارا آسیایی دبی شد.
وی افزود: میرزایی در پارا وزنه برداری در دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم توانست رکورد نوجوانان جهان را به نام خودش ثبت کند.
وی ادامه داد: این جوان آینده دار کردکویی در پرس سینه پنجمین دوره بازیهای پارا آسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ توانست ۱۶ کیلوگرم رکورد نوجوانان را ارتقا دهد.
رئیس اداره ورزش و جوانان کردکوی گفت: رقیب ابوالفضل یک حریف ازبکستانی بود که در انتها این جوان کردکویی توانست با ۱۲۰ کیلوگرم پرس سینه رکورددار نوجوانان جهان باشد.
حسینی اظهار کرد: رکورد زدن در این رده سنی بسیار ارزشمند است و باید با حمایت از ورزشکاران خود آنها را برای رقابتهای بالاتر آماده کنیم.
