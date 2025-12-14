افتخارآفرینی ورزشکاران استان سمنان در رقابت های پاراآسیایی

محسن ایزد بخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب افتخاری بزرگ برای ورزش جانبازان و معلولان استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: دو ورزشکار پر افتخار استان سمنان توانستند در این رقابت‌ها مدال طلا کسب کنند.

وی با بیان اینکه ورزشکار پرافتخار دامغانی توانست قهرمان مسابقات پا را آسیایی جوانان در کشور امارات متحده عربی شود افزود: مهرانه طباطبایی ملی پوش پارا دوومیدانی و ورزشکار پر افتخار دامغانی در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات موفق به کسب مدال خوش رنگ طلا در پرتاب دیسک و مدال برنز در پرتاب نیزه در کلاس f ۳۴ شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین با بیان اینکه طباطبایی در رقابتی سخت و دشوار توانست این دو مدال ارزشمند را کسب کند، گفت: قهرمانی این ورزشکار دامغانی نشان از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای ورزش جانبازان و توان یابان استان سمنان دارد.

ایزد بخش همچنین با بیان اینکه امیرحسین علیزاده، ورزشکار توانمند و پرافتخار پاراتکواندوی کشورمان هم با درخشش در بازی‌های پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات توانست مدال طلا را از آن خود کند، تاکید کرد: این جوان سمنانی توانست با عملکرد خوب خود در این رقابت‌ها، شایستگی خود را نشان دهد.

به گزارش مهر، مسابقات پارا آسیایی ۲۰۲۵ به میزبانی کشور امارات متحده عربی در حالی برگزار شد که ورزشکاران کاروان پرافتخار ایران اسلامی توانستند با کسب مدال‌های رنگارنگ در مقاوم دوم بایستند.