  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

دیلم و امام حسن رکورددار بارش‌های استان بوشهر هستند

دیلم و امام حسن رکورددار بارش‌های استان بوشهر هستند

بوشهر-کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس آمار سامانه بارشی ثبت‌شده در ایستگاه‌های سینوپتیک تا بعد از ظهر پنج‌شنبه، بخش‌های شمالی استان بیشترین بارش را دریافت کرده‌اند.

حسین شکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های قابل توجه شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: بر اساس آمار سامانه بارشی ثبت‌شده در ایستگاه‌های سینوپتیک تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه پنج‌شنبه، بخش‌های شمالی استان بیشترین بارش را دریافت کرده‌اند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این سامانه، دیلم با ۵۹.۳ میلی‌متر بیشترین بارندگی را در استان ثبت کرده است، همچنین امام حسن (بهرگان) با ۵۱ میلی‌متر و گناوه با ۳۳ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این کارشناس ادامه داد: در سایر ایستگاه‌ها، خارگ ۲۶.۸ میلی‌متر، برازجان ۸.۷ میلی‌متر، خورموج ۱.۶ میلی‌متر و شهر بوشهر یک میلی‌متر بارش گزارش شده است.

وی گفت: فعالیت سامانه همچنان ادامه دارد و انتظار داریم تا اوایل روز شنبه شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در برخی نقاط استان باشیم.

کد خبر 6685917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها