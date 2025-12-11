حسین شکوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای قابل توجه شبانهروز گذشته اظهار کرد: بر اساس آمار سامانه بارشی ثبتشده در ایستگاههای سینوپتیک تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه، بخشهای شمالی استان بیشترین بارش را دریافت کردهاند.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این سامانه، دیلم با ۵۹.۳ میلیمتر بیشترین بارندگی را در استان ثبت کرده است، همچنین امام حسن (بهرگان) با ۵۱ میلیمتر و گناوه با ۳۳ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
این کارشناس ادامه داد: در سایر ایستگاهها، خارگ ۲۶.۸ میلیمتر، برازجان ۸.۷ میلیمتر، خورموج ۱.۶ میلیمتر و شهر بوشهر یک میلیمتر بارش گزارش شده است.
وی گفت: فعالیت سامانه همچنان ادامه دارد و انتظار داریم تا اوایل روز شنبه شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش تندبادهای لحظهای در برخی نقاط استان باشیم.
نظر شما