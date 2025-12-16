۵۹.۸ میلیمتر بارندگی در جم ثبت شد

حسین شکوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر، تا ساعت ۱۵:۳۰ سهشنبه (۲۵ آذرماه)، بیشترین میزان بارش باران در شهرستان جم به میزان ۵۹.۸ میلیمتر به ثبت رسیده است.
وی افزود: پس از جم، ایستگاههای عسلویه با ۴۸.۸ میلیمتر و کنگان با ۴۲.۷ میلیمتر بیشترین میزان بارش را در این سامانه بارشی تجربه کردهاند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: میزان بارش ثبتشده در سایر نقاط استان شامل دیر ۳۲.۷ میلیمتر، خارگ ۲.۴ میلیمتر، خورموج ۱.۹ میلیمتر، اهرم ۱.۸ میلیمتر، دیلم و برازجان هرکدام ۱.۲ میلیمتر، بوشهر ۰.۷ میلیمتر و گناوه و بهرگان هرکدام ۰.۲ میلیمتر بوده است.
شکوهی با اشاره به ادامه پایش شرایط جوی استان تأکید کرد: شهروندان و دستگاههای اجرایی اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را بهصورت مستمر دنبال کنند.
