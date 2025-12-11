به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از آزادی ۲۲ زندانی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب اعمال نهادهای ارفاقی و سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، در جریان بازدید خود به همراه معاون دادستان از زندان ورامین، به بررسی پرونده محکومان دارای شرایط عفو و مرخصی پرداخت و اعلام کرد: با اعمال سازوکارهای ارفاقی، ۲۲ نفر از زندانیان پاکدشت که واجد شرایط بودند، از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

وی افزود: به منظور تحکیم بنیان خانواده و فراهم‌کردن فرصت دیدار نزدیک میان زندانیان و خانواده‌ها، با اعطای مرخصی ویژه شب یلدا به جمعی از زندانیان واجد شرایط در زندان ورامین و سایر زندان‌های استان تهران موافقت شد.

مختاری تأکید کرد این مرخصی شامل مجرمین خطرناک و خشن نمی‌شود و سیاست‌های قوه قضائیه بر حمایت از خانواده‌ها، باز اجتماعی‌سازی محکومان و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس استوار است.