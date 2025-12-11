آزادی زندانی ۷۹ساله در خوی همزمان با میلاد کوثر؛ ۹ زن زندانی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، یک زندانی سالمند با گذشت شاکی، کمک ۶۰ میلیون تومانی خیرین و موافقت شبانه مسئولان قضائی، از زندان خوی آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

همچنین رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با همراهی فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر و میلاد بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از بند نسوان ارومیه بازدید کردند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید و دیدار با بیش از ۳۵ نفر از مددجویان این بند ملاقات و به درخواست‌های آنان رسیدگی و دستورات لازم را در مورد هریک صادر کردند.

این بازدید و ملاقات که به مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و تکریم مقام زن و مادر و میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفت برکاتی به همراه داشت که از جمله آنها آزادی ۹ نفر با کمک خیرین، اعطای مرخصی پایان حبس برای ۵ نفر و اعطای مرخصی به ۲۲ نفر بود.

به مناسبت این ایام ۸۴۹ نفر مددجوی مرد و ۳۲ مددجوی زن زندان‌های استان از مرخصی ویژه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند شدند.