جشن یلدایی خانواده زندانیان پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن یلدایی خانواده زندانیان پاکدشت با حضور مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، مرتضی حیدری فرماندار و جمعی از مسئولین محلی برگزار شد.

مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، در این جشن طی سخنانی اعلام کرد: تعدادی از زندانیان پاکدشت واجد شرایط قانونی خروج از زندان و حضور در کنار خانواده‌های خود هستند. همچنین، برای تعدادی دیگر از زندانیان، پیشنهاداتی به نهادهای ارفاقی ارائه شده که در صورت موافقت دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب، امید است آنان نیز در روزهای نزدیک بتوانند به خانواده‌های خود ملحق شوند.

وی در ادامه افزود: قطعاً اولویت و هدف گذاری در این شهرستان به گونه‌ای است که همه به فکر کاهش جمعیت زندانیان هستند.

آزادی ۲۲ زندانی پاکدشتی طی هفته گذشته

دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت با اشاره به آمار زندانیان گفت: ظرفیت‌های موجود در این شهرستان تقریباً میزبان ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ زندانی است، که پرونده‌های آنان در مرحله اجرای احکام در حال رسیدگی است و بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در روزهای گذشته، در زندان حاضر شدیم، تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های زندانیان را از نزدیک بشنویم و سعی در رفع آنها داشته باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت همچنین از آزادی ۲۲ نفر از زندانیان واجد شرایط طی هفته گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: به تعداد قابل توجهی از زندانیان واجد شرایط مرخصی ویژه شب یلدا داده شده است.

مختاری در پایان خاطرنشان کرد: توجه به اصلاح و بازپروری فرد زندانی، امری ضروری است.

براساس این گزارش، محور اصلی این جشن ارائه کمک‌های معیشتی یلدایی به خانواده‌های زندانیان و خانواده‌های بی سرپرست پاکدشت بود.