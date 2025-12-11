  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

دستگیری عامل آتش‌سوزی عمدی باغات نراب جیرفت به دلیل اختلافات ملکی

دستگیری عامل آتش‌سوزی عمدی باغات نراب جیرفت به دلیل اختلافات ملکی

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری فردی که به‌دلیل اختلافات ملکی، اقدام به آتش‌زدن باغات بخش نراب این شهرستان کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی عمدی در بخشی از باغات منطقه و گزارش‌های مردمی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل این اقدام شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت ادامه داد: متهم در بازجویی‌های اولیه به انگیزه خود که ناشی از اختلافات ملکی با مالک باغات بوده، و با اسلحه شکاری اقدام به مجروحیت مالک کرده اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است، افزود: پلیس با هرگونه اقدام خودسرانه و تهدیدکننده امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

فیروزبخت، از کشف سلاح بکار رفته در این پرونده خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6685941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها