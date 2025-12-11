به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی عمدی در بخشی از باغات منطقه و گزارش‌های مردمی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل این اقدام شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت ادامه داد: متهم در بازجویی‌های اولیه به انگیزه خود که ناشی از اختلافات ملکی با مالک باغات بوده، و با اسلحه شکاری اقدام به مجروحیت مالک کرده اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است، افزود: پلیس با هرگونه اقدام خودسرانه و تهدیدکننده امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

فیروزبخت، از کشف سلاح بکار رفته در این پرونده خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.