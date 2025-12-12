  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

معروفی: منزل مسکونی در بوکان دچار آتش سوزی شد

معروفی: منزل مسکونی در بوکان دچار آتش سوزی شد

ارومیه- رییس آتش نشانی بوکان گفت: یک منزل مسکونی در بوکان دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی رئیس سازمان آتش نشانی بوکان در این زمینه عنوان کرد: به دنبال اعلام وقوع حادثه آتش سوزی در کوچه دیمن اسلام آباد بلافاصله دو تیم از آتش نشانان ایستگاه‌های ۱ و ۴ این سازمان به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: این حادثه مربوط به آتش گرفتن یک باب منزل مسکونی بوده که در هنگام حادثه احدی از ساکنین آن در خانه حضور نداشته و آتش نشانان پس از باز کردن درب و ورود عملیات اطفا حریق را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی بوکان علت این حادثه که خسارات زیادی را نیز به مالک خود وارد کرده بود؛ سهل انگاری در روشن کردن گاز خوراک پزی و ترک خانه اعلام کرد.

کد خبر 6686614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها