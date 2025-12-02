  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۸

نجات جان دو نفر توسط پلیس فاریاب از میان شعله‌های آتش؛ مصدومیت ۲ مامور

نجات جان دو نفر توسط پلیس فاریاب از میان شعله‌های آتش؛ مصدومیت ۲ مامور

کرمان- فرماندار فاریاب گفت: مأموران پلیس فاریاب در حین مأموریت با رفتن به میان آتش جان ٢ نفر از اعضای یک خانواده را نجات داده و خودشان مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن حسینی، گفت: مأموران پلیس شهرستان فاریاب دوشنبه شب در پی تماس پدر یک خانواده برای ایجاد صلح و سازش به محل گزارش شده رفتند که با آتش سوزی منزل این خانواده روبرو شدند اما شجاعانه به میان شعله‌ها رفتند و جان ٢ نفر را نجات دادند.

وی با بیان اینکه پدر و پسر خانواده درگیر مشاجره می‌شوند که پسر تهدید به آتش زدن اموال منزل می‌کند ادامه داد: در این فاصله زمانی که مأموران پلیس به محل می‌رسند با آتش سوزی منزل مواجه می‌شوند که با توجه به اینکه تا آمدن نیروهای امدادی زمان سپری می‌شد ۲ نفر از مأموران انتظامی خود را به دل آتش می‌زنند و جان ۲ نفر از اعضای خانواده را نجات می‌دهند.

فرماندار فاریاب افزود: هر چهار نفر مصدوم این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان کهنوج منتقل شدند.

کد خبر 6675081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها