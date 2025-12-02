به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن حسینی، گفت: مأموران پلیس شهرستان فاریاب دوشنبه شب در پی تماس پدر یک خانواده برای ایجاد صلح و سازش به محل گزارش شده رفتند که با آتش سوزی منزل این خانواده روبرو شدند اما شجاعانه به میان شعلهها رفتند و جان ٢ نفر را نجات دادند.
وی با بیان اینکه پدر و پسر خانواده درگیر مشاجره میشوند که پسر تهدید به آتش زدن اموال منزل میکند ادامه داد: در این فاصله زمانی که مأموران پلیس به محل میرسند با آتش سوزی منزل مواجه میشوند که با توجه به اینکه تا آمدن نیروهای امدادی زمان سپری میشد ۲ نفر از مأموران انتظامی خود را به دل آتش میزنند و جان ۲ نفر از اعضای خانواده را نجات میدهند.
فرماندار فاریاب افزود: هر چهار نفر مصدوم این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان کهنوج منتقل شدند.
