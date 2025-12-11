فرماندار دشتی: بانوان در مدیریت شهرستان نقش آفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بانوان شاغل دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی با تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر لزوم توجه به ظرفیت بانوان در توسعه شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت در استفاده از توانمندی‌های بانوان گفت: دولت بر اساس کار کارشناسی عمل می‌کند و ما نیز در شهرستان تلاش داریم از ظرفیت بانوان در مسیر توسعه و پیشرفت بهره ببریم. در این دولت نگاه جدی‌تری به حضور بانوان در پست‌های مدیریتی وجود دارد؛ نگاهی که در دولت‌های گذشته کمتر مورد توجه بود.

فرماندار دشتی افزود: هر کجا مسئولیت‌ها به بانوان سپرده شده، کارها به خوبی پیش رفته و نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده‌اند. نمونه موفق آن، بخشدار بخش شنبه و طسوج است که بعنوان یک بانو در یک بخش مستقل که مسائل خاص خود را دارد عملکرد رضایت‌بخشی داشته است.

وی با بیان اینکه دولت در کنار توجه به نقش مدیریتی بانوان، نگاه جدی به تقویت کانون خانواده نیز دارد، گفت: بانوان باید به سهم واقعی خود برسند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند. دولت نیز تلاش دارد با جلب اعتماد مردم، بر اساس نگاه و مطالبه آنان اقدام کند.

مقاتلی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه زیرساختی شهرستان اظهار داشت: علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، هنوز چالش‌هایی وجود دارد. تلاش داریم پارک بانوان را تقویت کنیم و برای احداث سالن اختصاصی بانوان در سال آینده اعتبار لازم پیش‌بینی خواهد شد.

وی درباره وضعیت انرژی نیز گفت: در حوزه ناترازی انرژی با چالش‌هایی مواجه هستیم و نیازمند حمایت همه‌جانبه و همکاری همه مردم هستیم. از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان اختصاص یافته تا با توسعه این نیروگاه‌ها مشکل ناترازی برق برطرف شود.

فرماندار دشتی نقش زنان در توسعه جامعه را «بی‌بدیل» توصیف کرد و افزود: فارغ از نگاه جنسیتی هر نقشی که به ما سپرده می‌شود، باید به آن توجه کنیم و آن را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی شهرستان تجلیل شد.