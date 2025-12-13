بانوان شاغل در دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح شنبه در این مراسم ضمن تبریک این روز فرخنده و تجلیل از مقام والای زن و مادر، با اشاره به جایگاه برجسته حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام، اظهار داشت: شخصیت حضرت زهرا (س) الگویی تمام‌عیار برای زنان جامعه اسلامی است و بزرگداشت میلاد ایشان، یادآور دستان پرمهر مادران و تلاش بی‌وقفه زنان در مسیر تعالی جامعه است.

رضا مقاتلی با بیان اینکه «همه ایام، روز زن و روز مادر است»، افزود: بانوان نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده و نیز پیشبرد امور اجتماعی بر عهده دارند و قدردانی از زحمات آنان باید در همه ی ایام زندگی ما جاری باشد.

مقاتلی با قدردانی ویژه از صبر، ایثار و پشتیبانی همسران کارکنان فرمانداری گفت: هر گونه موفقیت و دستاوردها و هر آنچه که در مجموعه فرمانداری دشتی اتفاق می‌افتد، نتیجه همراهی و حمایت خانواده‌هاست. اگر این پشتیبانی وجود نداشت، قطعاً شاهد چنین پیشرفت‌هایی نبودیم.

وی نقش بانوان شاغل در فرمانداری را مؤثر، الگوساز و تعیین‌کننده توصیف کرد و افزود: زنان این مجموعه با تعهد، دقت و روحیه مسئولیت‌پذیری خود نشان داده‌اند که می‌توانند در کنار مردان نقش مهمی در مدیریت و حل مشکلات داشته باشند. برای پیشبرد کارها و رفع موانع، نیازمند همکاری، همفکری و مشارکت فعال بانوان هستیم.

فرماندار دشتی با اشاره به برخی کاستی‌ها در وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، خطاب به کارکنان گفت: اگر در این مسیر کمبودی وجود دارد هم شما و هم همه ی مردم بر ما ببخشید. تلاش ما این است که با همدلی، همراهی و حضور در کنار مردم، بتوانیم گام‌های عملی و مؤثر برای رفع مشکلات آنان برداریم.

در پایان این مراسم، از بانوان شاغل و همسران کارکنان فرمانداری دشتی و بخشداری‌های تابعه با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.