به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح یکشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر اظهار کرد: عزم جدی دولت در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در سطح شهرستان دنبال می‌شود و این اقدام با هدف رفع ناترازی‌های برق در دستور کار قرار گرفته است.

رضا مقاتلی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده‌های مددجویان دارد و زمینه اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای آنان را فراهم می‌کند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های پاک از اولویت‌های جدی دولت است که با جدیت در سطح شهرستان دنبال خواهد شد.