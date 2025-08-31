  1. استانها
  2. بوشهر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۷

افتتاح ۳۱ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس ویژه مددجویان در دشتی

دشتی – همزمان با هفته دولت، ۳۱ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان دشتی با اعتباری قریب به ۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح یکشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر اظهار کرد: عزم جدی دولت در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در سطح شهرستان دنبال می‌شود و این اقدام با هدف رفع ناترازی‌های برق در دستور کار قرار گرفته است.

رضا مقاتلی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده‌های مددجویان دارد و زمینه اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای آنان را فراهم می‌کند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های پاک از اولویت‌های جدی دولت است که با جدیت در سطح شهرستان دنبال خواهد شد.

