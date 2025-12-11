حجت الاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دورانی که انواع مکاتب و شبهات در جامعه رواج یافته، بازخوانی سیره صدیقه طاهره ضروری است؛ چرا که هر جامعهای خود را از این الگو محروم کند، گرفتار خساراتی میشود که دامن نسلهای آینده را نیز خواهد گرفت.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب گفت: در روزگار تنوع اندیشهها، سلایق و شبهات، بازگشت به سیره فاطمی بهترین راه برای تشخیص مسیر صحیح زندگی فردی و اجتماعی است. فاطمه زهرا سلاماللهعلیها با آن سن اندک، منش و رفتاری داشتند که مطابق دستور پیامبر اکرم و اهلبیت عصمت و طهارت بوده و برای همه جامعه، درسآموز است.
وی با بیان اینکه محرومکردن جامعه از الگوی فاطمی جفایی بزرگ است، افزود: اگر جامعهای از این الگو فاصله بگیرد، دود آن در چشم خودش و حتی نسلهای آینده خواهد رفت.
صادقی افزود: حضرت زهرا با وجود سن کم، چندین نقش را بهصورت همزمان ایفا میکردند؛ نقش دختر، همسر، مادر و شهروند فعال در جامعه. ایشان این نقشها را به گونهای کنار هم قرار دادند که اثر آن را امروز در تمام وجوه زندگی انسانها میتوان مشاهده کرد.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب با اشاره به نقش تربیتی حضرت زهرا اظهار داشت: ثمره تربیت فاطمی، فرزندانی همچون امام حسن مجتبی، امام حسین علیهالسلام، حضرت زینب کبری و حضرت امکلثوم است؛ افرادی که همه عالم به برتری و پاکی آنان اذعان دارند. عصمت امام حسن و امام حسین موهبت الهی است، اما نمیتوان تأثیر تربیت صدیقه طاهره را در شکلگیری شخصیت آنان نادیده گرفت. خداوند اراده فرمود که این نفوس مطهر در این خانه رشد کنند تا بتوانند جامعه را هدایت کنند.
وی با بیان اینکه «حضرت زینب کبری درخشانترین نمونه از تربیت فاطمی است» گفت: اگر خطبهها و حضور ایشان پس از واقعه عاشورا نبود، قیام امام حسین علیهالسلام در میان خاکها دفن میشد. بهحق گفتهاند: کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
صادقی سپس به سبک همسرداری حضرت زهرا اشاره کرد و افزود: امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند: فاطمه زهرا هرگز مرا خشمگین نکرد و من نیز او را غضبناک نکردم. این رابطه شگفتانگیز، میزان محبت، وفاداری و آرامش در زندگی مشترک آن حضرت را نشان میدهد.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب با ذکر روایتی درباره سالهای پایانی عمر امیرالمؤمنین گفت: پس از حدود سی سال از شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها، امیرالمؤمنین همچنان میفرمودند: ما پس از مرگ فاطمه عیدی نداریم. این نشاندهنده عمق دلبستگی و وفاداری در زندگی مشترک آنان است؛ در حالی که حضرت، زندگی تشکیل دادند، شادی داشتند و فرزندان متعددی را تربیت کردند.
وی کمکهای متقابل حضرت علی و حضرت زهرا در کارهای خانه را نیز نشانهای از «هماهنگی و اخلاق فاطمی» دانست و گفت: در نقل سلمان فارسی آمده است که حضرت زهرا با سختی، گندم را آسیاب میکردند تا غذا برای حضرت آماده کنند؛ در حالی که فرزند گریه میکرد. همین رفتارها است که معنای واقعی همسرداری فاطمی را آشکار میکند.
صادقی با اشاره به نقش حضرت زهرا در مقام دختر برای پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله گفت: بخش سوم زندگی حضرت، نقش فرزندی بود که نمونه کامل یک دختر در تراز الهی به شمار میرود. شخصیت جامع حضرت زهرا در همین جمع کامل نقشها معنا پیدا میکند و تبدیل به الگویی میشود که جامعه امروز بیش از هر زمان به آن نیازمند است.
