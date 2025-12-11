جشن باشکوه میلاد حضرت زهرا(س) و تجلیل از معلمان برتر در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آئین بزرگداشت این روز فرخنده و مراسم تجلیل از معلمان برتر، با حضور پرشور فرهنگیان در سالن اجتماعات صبا مشهد برگزار شد. این برنامه به همت بسیج فرهنگیان سپاه امام رضا (ع) و با همکاری کانون‌های بسیج فرهنگیان ناحیه یک و سایر کانون‌های فرهنگی شهر مشهد برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام راجی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری بانوان جامعه از سیره فردی و اجتماعی این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد و ایشان را نمونه‌ای کامل از مسئولیت‌پذیری، تربیت اسلامی و نقش‌آفرینی اجتماعی دانست.

سرهنگ پاسدار مهدی بهرامی، رئیس بسیج فرهنگیان سپاه امام رضا (ع) و دبیر جشنواره، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این برنامه با هدف تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س) و معرفی ایشان به‌عنوان الگوی کامل برای بانوان فرهنگی برگزار شد. همچنین توانمندسازی معلم تراز انقلاب اسلامی و پیوست‌سازی تربیتی فرهنگی در کلاس‌های درس از دیگر اهداف این آئین بود.

وی افزود: در این مراسم که با استقبال گسترده فرهنگیان همراه بود، از جمعی از معلمان نمونه تقدیر به عمل آمد. از جمله این افراد می‌توان به پنج تا شش معلم نمونه، حدود ده معلم برتر، معلمان خواهر شهید، مادران شهید معلم و فرهنگیانی که خود یا فرزندانشان در عرصه تعلیم و تربیت فعال هستند، اشاره کرد.

در ادامه، رنگ‌آمیز طوسی، معلم نمونه بسیجی و مسئول بسیج فرهنگیان ناحیه ۴ آموزش و پرورش خراسان رضوی، ضمن دریافت تقدیرنامه جشنواره، گفت: الحمدلله برنامه خوبی برگزار شد و فرصتی فراهم آمد تا یاد و نام شهدا و مقام والای مادر گرامی داشته شود.

از دیگر بخش‌های این مراسم می‌توان به برگزاری آزمون شهدای ناحیه یک و ناحیه چهار اشاره کرد که با استقبال فرهنگیان و بسیجیان همراه شد. همچنین در پایان، از جمعی از بسیجیان فعال در عرصه‌های اجتماعی نیز تقدیر به عمل آمد.

در بخش پایانی مراسم، از معلمان نمونه در حوزه‌های خاص همچون بیشترین فرزند، بیشترین تألیف، برگزیده کشوری جشنواره الفتا، مادر خبرساز مدرسه، معلمان مادر شهید، معلمان بسیجی، مادر حافظ قرآن و مادری که سه نسل آن معلم هستند، با اهدای هدایایی تجلیل شد.

نکته جالب توجه در حاشیه این مراسم، برگزاری آئین خطبه عقد یک جوان ۱۹ ساله فرهنگی بود که با استقبال و تحسین حاضران همراه شد.