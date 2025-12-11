جشن مادر و دختری در چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر، جشن مادر و دختری در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چناران برگزار شد.

این برنامه با هدف تقویت پیوندهای عاطفی خانواده، تکریم مقام مادر و دختر و ترویج سبک زندگی فاطمی اجرا و لحظات شاد و مفرحی برای مادران و دختران رقم خورد.

اجرای مسابقات متنوع، اهدا جوایز، برنامه‌های شاد فرهنگی، مولودی‌خوانی خوانی توسط مولوی بخشی از ویژه برنامه‌های این مراسم بود.

حجت الاسلام پاروکار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران اظهار کرد: حضرت زهرا (س) الگوی بی‌بدیل زن مسلمان در تمامی عرصه‌های زندگی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران بیان کرد: از بندگی و اخلاص تا همسرداری، تربیت فرزند و مسئولیت پذیری اجتماعی امروزه برای پرورش نسل مؤمن و متعهد نیازمند بازگشت به سیره نورانی ایشان هستیم.