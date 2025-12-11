سپهر:سیره حضرت زهرا (س) الگویی جامع برای زن و مرد مؤمن امروز است

حجت الاسلام سید حسن سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنبههای گوناگون شخصیت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: سیره آن بانوی بزرگ در خانهداری، مهمانداری، انفاق، حجاب، اطاعت ولایی و فداکاری، الگویی کامل برای زنان و مردان مؤمن بهویژه خانوادههای مکتبی امروز است.
کارشناس دینی و مذهبی گفت: سیره حضرت زهرا (س) دارای چند جهت مهم است؛ از جمله انفاق، خانهداری، مهمانداری، حجاب، عبادت، اطاعت از امام زمان و ولایت و نیز فدا شدن در راه امام و اسلام. هر یک از این بخشها یک بحث گسترده و مبسوط است و باید درباره آنها بهصورت مفصل گفتگو کرد.
وی درباره سبک خانهداری حضرت زهرا (س) اظهار داشت: در تمام عمر مشترک، حضرت حتی یکبار به امیرالمؤمنین (ع) نفرمودند چه چیزی برای خانه تهیه کند. اگر در خانه چیزی نبود، حضرت بیبی با آرامش میگفتند فقط نان داریم یا هیچ نداریم. این رفتار نتیجه تقسیم کاری بود که از روز نخست ازدواج بین حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) انجام شد؛ کارهای داخل خانه با حضرت زهرا (س) و امور بیرون با امیرالمؤمنین (ع).
سپهر مهمانداری حضرت زهرا (س) را نیز الگویی بینظیر دانست و گفت: وقتی امیرالمؤمنین (ع) مهمان میآوردند، حضرت زهرا (س) هرچه در خانه بود برای مهمان قرار میدادند و میفرمودند ما و بچهها چیزی نمیخواهیم. این اوج ایثار در مدیریت خانه است.
کارشناس دینی و مذهبی با اشاره به انفاق حضرت زهرا (س)، ماجرای بخشیدن پیراهن نو در شب عروسی را نمونهای از عمل به آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون دانست و افزود: قرآن سه روز ایثار حضرت زهرا (س)، امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و فضه را در سوره انسان ستوده است؛ سه شبی که هر بار غذا را به مسکین، یتیم و اسیر بخشیدند.
وی درباره حجاب حضرت زهرا (س) گفت: تصور اینکه زن باید همیشه در خانه بماند، غلط است. حضرت زهرا (س) با رعایت حجاب کامل از خانه خارج میشدند؛ به خانه پدر یا برخی اصحاب میرفتند و گاهی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) همراهشان بودند. معیار، پوشش کامل و عدم نمایش حجم بدن است که قرآن نیز آن را تأیید کرده است.
سپهر افزود: اطاعت حضرت زهرا (س) از امیرالمؤمنین (ع) در حقیقت اطاعت از امام زمان خویش بود. در وقایع پس از رحلت پیامبر (ص) نیز وقتی صدای اذان بلند شد، حضرت زهرا امر امام را پذیرفتند و این اوج تعبد است.
کارشناس دینی و مذهبی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) بدون آنکه امیرالمؤمنین (ع) از ایشان بخواهد، برای دفاع از امام زمان خود اقدام کردند، گفت: حضرت با احساس وظیفه الهی وارد میدان شد و فدای ولایت شد. اگر زنان و مردان مؤمن امروز این سیره را الگوی زندگی قرار دهند، هیچ خللی در زندگی به وجود نمیآید، بلکه رشد علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز حاصل میشود.
وی بیان کرد: حضرت زهرا (س) با وجود داشتن چند کنیز، کارهای خانه را تقسیم میکردند؛ یک روز خود انجام میدادند و روز دیگر فضه انجام میداد. این درس بزرگی برای صاحبان خانه و افرادی است که در امورات نیروی کمکی دارند تا رعایت حال آنان را بکنند.
سپهر گفت: هرکس سیره حضرت زهراس را الگو قرار دهد، هم دنیای او سامان میگیرد و هم آخرتش اصلاح میشود. این وعده الهی است.
