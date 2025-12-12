شمال و شرق تهران سفیدپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف شب گذشته بخشهایی از شرق و شمال استان تهران را سفیدپوش کرد و چهره زمستانی به معابر این مناطق بخشید. این بارش هرچند موجب کاهش دما و لغزندگی محدود در برخی مسیرهای ارتفاعی شد، اما بنا بر اعلام کارشناسان تأثیری در بهبود کیفیت هوا نداشته است.
کارشناسان محیطزیست میگویند بهدلیل پایداری جو و ادامه وضعیت وارونگی دما، بارشهای پراکنده شب گذشته نتوانسته غلظت آلایندهها را کاهش دهد و آلودگی هوا بهویژه در مناطق جنوبشرق استان تهران همچنان در وضعیت ناسالم باقی مانده است.
گزارشها نشان میدهد سامانه بارشی موقتی بوده و از عصر امروز دوباره شرایط پایدار جوی بر منطقه حاکم میشود.
