هواشناسی اصفهان: بیشترین بارش در سمیرم ثبت شد

اصفهان- بیشترین میانگین بارشی ثبت شده در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی استان اصفهان در شبانه روز منتهی به ۹ صبح امروز جمعه ۲۱ آذر ماه در شهرستان سمیرم با ۳۲.۵ میلیمتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز جمعه ۲۱ آذر ماه به ترتیب از ایستگاه شهرستان سمیرم با ۳۲.۵ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع بخش پشتکوه دوم فریدونشهر با ۲۵.۱ میلیمتر، پادنا علیا از توابع سمیرم ۲۴.۴ میلیمتر، فریدونشهر ۲۰.۴ میلیمتر، باغبهادران ۱۸.۸ میلیمتر، چادگان ۱۷.۷، داران ۱۶.۳ میلیمتر، عسگران ۱۵.۷ میلیمتر، گلپایگان و نجف آباد ۱۴.۴ میلیمتر، مبارکه ۱۴.۲ میلیمتر، زرین‌شهر ۱۳.۱، خوانسار ۱۲ میلیمتر، دهاقان ۱۱ میلیمتر، بویین میاندشت ۱۰.۴ میلیمتر، نطنز ۹.۷ میلیمتر، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۸.۷ میلیمتر، دهق و میمه ۸.۴ میلیمتر، بادرود ۶.۶ میلیمتر، کبوترآباد ۶.۴، انارک ۶ میلیمتر، اردستان ۵.۸ میلیمتر، مورچه خورت ۵.۲ میلیمتر، شهرضا ۴.۳ میلیمتر، چوپانان ۴.۲ میلیمتر، زواره ۳.۶ میلیمتر و هرند و ورزنه ۲.۱ میلیمتر گزارش شده است.

همچنین میانگین بارش آرام و متناوب باران در شهر اصفهان که از ساعت ۹ صبح دیروز آغاز شد و به مدت ۱۱ ساعت تا شامگاه پنجشنبه ادامه یافت، ۹.۸ میلیمتر ثبت شده است.

با خروج تدریجی سامانه بارشی از غرب و مرکز استان، طی ۲۴ ساعت پیش رو در مناطق شمالی و شرقی، ناپایداری‌های ضعیفی را شاهد خواهیم بود. کماکان در این مناطق آسمانی ابری و مه و بارش باران را انتظار داریم.

    • فرهاد IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      25 27
      پاسخ
      بعد از نه ماه سی میلی متر بارندگی سمیرم شده. تمام باغات سمیرم داره از بی آبی خشک میشه. اونوقت آب سمیرم را ببرند تو کویر لنجان برا برنج کاری.
      • ایمان IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        10 2
        چرا جو میدی اخه اب سمیرم چه به لنجان اب سمیرم میرزه به رودخونه خرسون خواهشا یکم فکر تحقیق کنید بعد فکر کنید بعد نظر بدیذ
      • Mansour IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        7 1
        کدوم اب را می‌برند برا لنجان ، اب که سربالا نمیره
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 2
      پاسخ
      طی دیروز جوشقان قالی ۸/۲ میلیمتر بارش داشت
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      7 1
      پاسخ
      به نظر شماپس اگه حتی آب خوردنم به محیط‌زیست آسیب میزنه بزاریدبمیریم ...آب دریاراکشورهای قطروعمان وعربستان وجوره خلیج فارس بردن اونامحیط زیست ندارن برای ماکه میرسه محیط‌زیست نابودمیشه....اصفهان یعنی تمام عشق
    • امیر DE ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      4 1
      پاسخ
      پس آمار کاشان کجاست همین هست که میگن باید کاشان استان بشه
      • علی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 1
        میخواهن سد بزنن پمپاژ کنن
    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      11 0
      پاسخ
      خدا را شکر ولی آیا همین اب کم باران ذخیره سازی شد یا نه هدر رفت
    • ایرانی IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      خدا راشکر که باران اومد
    • حسن IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 2
      پاسخ
      روستای گشنیزجان فریدن ۱۰ سانت برف بارید
    • فاطمه IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      این بارش به نظر من عیدی حضرت زهرا سلام الله علیها بود به جامعه شیعه....ان شاء الله که قدر بدانیم کمتر گناه کنیم و خمس و زکات را در کارنامه خود داشته باشیم یعنی سمیرم سالهای گذشته بیشترین برف و بارش را داشت ولی اخیرا بشدت کم شده..

