هواشناسی اصفهان: بیشترین بارش در سمیرم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز جمعه ۲۱ آذر ماه به ترتیب از ایستگاه شهرستان سمیرم با ۳۲.۵ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع بخش پشتکوه دوم فریدونشهر با ۲۵.۱ میلیمتر، پادنا علیا از توابع سمیرم ۲۴.۴ میلیمتر، فریدونشهر ۲۰.۴ میلیمتر، باغبهادران ۱۸.۸ میلیمتر، چادگان ۱۷.۷، داران ۱۶.۳ میلیمتر، عسگران ۱۵.۷ میلیمتر، گلپایگان و نجف آباد ۱۴.۴ میلیمتر، مبارکه ۱۴.۲ میلیمتر، زرین‌شهر ۱۳.۱، خوانسار ۱۲ میلیمتر، دهاقان ۱۱ میلیمتر، بویین میاندشت ۱۰.۴ میلیمتر، نطنز ۹.۷ میلیمتر، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۸.۷ میلیمتر، دهق و میمه ۸.۴ میلیمتر، بادرود ۶.۶ میلیمتر، کبوترآباد ۶.۴، انارک ۶ میلیمتر، اردستان ۵.۸ میلیمتر، مورچه خورت ۵.۲ میلیمتر، شهرضا ۴.۳ میلیمتر، چوپانان ۴.۲ میلیمتر، زواره ۳.۶ میلیمتر و هرند و ورزنه ۲.۱ میلیمتر گزارش شده است.

همچنین میانگین بارش آرام و متناوب باران در شهر اصفهان که از ساعت ۹ صبح دیروز آغاز شد و به مدت ۱۱ ساعت تا شامگاه پنجشنبه ادامه یافت، ۹.۸ میلیمتر ثبت شده است.

با خروج تدریجی سامانه بارشی از غرب و مرکز استان، طی ۲۴ ساعت پیش رو در مناطق شمالی و شرقی، ناپایداری‌های ضعیفی را شاهد خواهیم بود. کماکان در این مناطق آسمانی ابری و مه و بارش باران را انتظار داریم.