دیدار معاون مجلس وزارت خارجه با معاون رئیس مجلس تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «وحید جلال زاده» معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر خارجه کشورمان با «عزیز گیازاده» معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و اعضا گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان در محل این مجلس دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این نشست با اشاره به اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی، راه های تقویت همکاری‌های بین پارلمانی، فعالیت های گروه های دوستی و سایر موضوعات مورد علاقه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین نقش پارلمان ها در توسعه مناسبات و همکاری ها بین دوکشور را حائز اهمیت دانسته و بر لزوم افزایش بیش از پیش همکاری‌ها تاکید کرد.