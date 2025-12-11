  1. سیاست
وزرای خارجه ایران و قزاقستان دیدار کردند

وزیر امور خارجه با همتای قزاقستانی خود دیدار و درباره مهمترین مسائل مورد علاقه گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به جمهوری قزاقستان، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با یرمک کوشربایف وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور به دعوت رسمی همتای قزاقستانی و به منظور سفر دوجانبه رسمی عصر روز گذشته با استقبال معاون نخست وزیر و معاون وزیر امور خارجه این کشور وارد آستانه شد. رئیس‌جمهور را در این سفر وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی و هیات‌های سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کنند.

