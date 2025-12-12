  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

امدادرسانی به ۶۸۱ نفر در بارندگی‌های خوزستان

امدادرسانی به ۶۸۱ نفر در بارندگی‌های خوزستان

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در پی بارندگی‌های شدید اخیر، به ۶۸۱ نفر امدادرسانی و ۱۰۰ نفر به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نزول رحمت الهی در نقاط مختلف استان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی شدید، تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: بیش از ۲۵ تیم عملیاتی شامل ۹۲ نجاتگر، ۳۴ نفر از کارکنان و ۵۸ داوطلب برای امدادرسانی به هم‌استانی‌ها پای کار بودند و خدمات لازم را ارائه کردند.

عبودی مزرعی بیان کرد: تاکنون ۱۴۶ خانواده شامل ۶۸۱ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شده‌اند و ۱۰۰ نفر نیز به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.

کد خبر 6686385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها