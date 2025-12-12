به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نزول رحمت الهی در نقاط مختلف استان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی شدید، تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: بیش از ۲۵ تیم عملیاتی شامل ۹۲ نجاتگر، ۳۴ نفر از کارکنان و ۵۸ داوطلب برای امدادرسانی به هم‌استانی‌ها پای کار بودند و خدمات لازم را ارائه کردند.

عبودی مزرعی بیان کرد: تاکنون ۱۴۶ خانواده شامل ۶۸۱ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شده‌اند و ۱۰۰ نفر نیز به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.